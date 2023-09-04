Комбайнер попал под обстрел в Нагорном Карабахе

04 сентября 2023, 12:04

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Азербайджанские военные обстреляли комбайн, водитель которого выполнял сельхозработы в Аскеранском районе, сообщило сегодня Минобороны Нагорного Карабаха.

По данным Минобороны Нагорного Карабаха, сегодня 10.10 [09.10 мск] азербайджанские военнослужащие нарушили режим прекращения огня, применив стрелковое оружие. Они обстреляли комбайн, водитель которого выполнял сельхозработы около села Сарушен в Аскеранском районе (занимает территорию Ходжалинского и часть Агдамского районов Азербайджана, – Прим. "Кавказского узла").

Убитых и раненых нет, отметило министерство на своей странице в Facebook.

На 11.55 мск на сайте оборонного ведомства Азербайджана нет комментариев относительно сообщения Минобороны Нагорного Карабаха.

"Кавказский узел" также писал, что 3 сентября Баку заявил, что азербайджанские военнослужащие пресекли попытку карабахских военных установить фортификационные сооружения в Ходжалинском районе.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.