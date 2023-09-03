Жители Аксайского района заблокировали дорогу из-за мусорного полигона

03 сентября 2023, 11:43

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В Аксайском районе Ростовской области жители поселка Мускатный заблокировали дорогу, по которой доставляются отходы к признанному судом незаконным мусорному полигону. Несанкционированная свалка наносит вред экологии, а возникающие там пожары несут угрозу жилым домам, заявили протестующие.

Жители поселка Мускатный в Аксайском районе Ростовской области перекрыли в знак протеста дорогу, ведущую к мусорному полигону, тем самым заблокировав по ней движение грузовиков, которые доставляют на свалку отходы.

Акцией протеста жители Мускатного попытались привлечь внимание властей к проблеме нелегальной свалки, которая работает уже несколько лет. Люди неоднократно жаловались, что из-за мусорного полигона регулярно происходят пожары и огонь подходит к жилым домам, передал 2 сентября "Блокнот Ростов-на-Дону".

Нелегальная свалка расположена на территории Большого Лога. В акции протеста принимали участие около 10 человек. Одна из двух полос движения, которая ведет на полигон, была перекрыта машинами. Вторую полосу перекрыли пешеходы. Из-за блокировки дороги на свалку не смогли проехать два большегруза, отметила 2 сентября Rostovgazeta.ru.

От свалки до жилых домов около 400 метров. По словам местных жителей, на полигон ежедневно доставляют отходы около 40 грузовиков. Свалку неоднократно признавали незаконной и опасной. По требованию прокурора Аксайского района в августе 2022 года местный предприниматель, на территории которого расположена свалка, был оштрафован судом на два миллиона рублей за нанесение урона экологии. Было возбуждено уголовное дело, сообщил 2 сентября 1Rnd.ru.

Власти Большелогского сельского поселения подали в суд на предпринимателя. Суд запретил на этой территории сваливать отходы, но свалка продолжает функционировать, отметило издание.

На 11.30 мск на сайте администрации Аксайского района нет комментариев относительно акции протеста жителей поселка Мускатный.

"Кавказский узел" также писал, что в соседнем с Ростовской областью регионе – Краснодарском крае – жители станицы Полтавская также борются против мусорного полигона. Они требуют, чтобы грузовики доставляли отходы на полигон в объезд станицы. 23 марта и 5 апреля активисты блокировали мусоровозам дорогу на свалку, эти акции обернулись для них штрафами и силовым разгоном. 18 апреля активисты обратились к губернатору Кубани Вениамину Кондратьеву, а 27 апреля попытались добиться личной встречи с ним, но Кондратьев так и не встретился с жителями Полтавской.

31 августа станичники записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину, в котором попросили "заставить" губернатора встретиться с ними.

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