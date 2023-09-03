Антисанитария около Астраханского кремля стала поводом для критики властей

03 сентября 2023, 08:04

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Житель Астрахани опубликовал в соцсети снимки, на которых показаны переполненные урны около Астраханского кремля, а также кучи мусора около них и на газонах. Часть комментаторов возложила вину за антисанитарию на горадминистрацию. Другая часть отметила, что проблема с вывозом мусора актуальна и в других населенных пунктах Астраханской области.

Как сообщал "Кавказский узел", астраханцы регулярно жалуются на проблему с переполненными мусорками и стихийными свалками. Так, 2 апреля жительница Астрахани пожаловалась в соцсети, что власти и коммунальщики не реагируют на жалобы жителей на стихийную свалку около детсада. Комментаторы отметили, что в городе таких мусорок становится все больше.

Вечером 2 августа в соцсети "ВКонтакте", в паблике "Жесть Астрахань" один из местных жителей опубликовал несколько фотографий, на которых показаны переполненные урны около лавочек, расположенных вблизи Астраханского кремля. Также около урн лежат бутылки, пакеты, бумага и прочий мусор.

На других фотографиях показаны кучи мусора, лежащие на газонах. "Приехал ребенку показать Кремль, и тут такое. Ребенок просто в шоке", – отметил автор публикации.

Этот пост в паблике "Жесть Астрахань", на который подписаны более 72 тысяч пользователей, на 08.00 мск набрал 155 отметок "нравится" и 53 комментария. Часть их авторов раскритиковала власти.

"По поводу наших депутатов и администрации города, которые только могут отписки бредовые писать, да их бы пора бы в город вывести, чтобы они посмотрели, что в городе творится. Дать каждому по лопате и на целый день в нашу жару на улицу, и чтобы не для показухи, а реально выкопал траншею для полива, собрал мусор, траву. А в конце месяца заплатить 5500 рублей, и чтобы не в чем себе не отказывал. Может тогда они начнут правильные законы принимать", – написал Александр Касиянчук.

"Весь город такой. Пора уже депутатам не просто сидеть и делать вид, что работают! Пора самим выходить на уборку, может тогда поймут, как наладить уборку в городе", – высказала схожее мнение София Савельева.

"Покажите это фото администрации города. А то они только и могут строчить посты сколько тысяч тонн мусора вывозят", – посоветовал пользователь с ником Ольга-и-Виктор Калюевы.

"Месяц назад тоже так же приехали с детьми, посмотрели на мусор и не работающие фонтаны", – отметила Валерия Чернышева.

"Сколько платим за мусор, его должны из квартиры забирать. Коммуналку платим, а они свои договора не выполняют", – пожаловался Сергей Суриков.

"Ну, не успели убрать после 1 сентября. Выходной, однако", – предположил Александр Родионов.

Другая часть пользователей возложила вину на местных жителей. "Если бы каждый убирал за собой такого не было бы! А люди сами мусорят, а потом говорят, что город грязный", – считает Osobaya Di.

"Чисто не там, где убирают, а где не мусорят", – написал Василиса Гейко.

Некоторые другие комментаторы пожаловались, что в их населенных пунктах аналогичная проблема. "В Лиман приезжайте, тут больше недели по всему району мусор не вывозят", – отметила Надежда Бондарь.

"В каждом районе такое", – заявил Александр Лойко.

На 08.00 мск на сайте администрации Астрахани нет комментариев относительно сообщения о мусоре около Астраханского кремля.

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