Град нанес ущерб садам и виноградникам жителей Кахетии

03 сентября 2023, 04:26

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На села четырех муниципалитетов Грузии обрушился ливень с градом, который нанес ущерб домам и посевам сельчан, в некоторых районах виноградники, как утверждают местные власти, уничтожены полностью.

В четырех муниципалитетах Кахетии - в Ахмете, Телави, Кварели, Гурджаани - 2 сентября выпал град. Он повредил деревья и дома в селах Артана, Напареули, Маграани, Пичхховани и Аргох.

«Был шторм с градом, который нанес большой ущерб селам. Виноградники фактически на 100% уничтожены на участке, где произошла катастрофа. Кроме того, были поломаны 100-летние деревья, сорваны и сломаны столбы линий электропередач, сорваны крыши домов, а у государственной школы повреждена крыша», - рассказал в эфире "Пирвели" мэр Ахметы Алекси Пицхелаури.

По словам председателя профсоюза Labor Гиоргия Диасомидзе, в некоторых местах размер градин достиг ладони.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем в Ахмете ожидается умеренный дождь при температуре +24 градус, скорость ветра - 3 метра в секунду. В ночь на 4 сентября прогнозируется слабый дождь, температура воздуха понизится до +20 градусов, скорость ветра - до 2 метров в секунду. Погодный сервис является партнерским проектом "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и в приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

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