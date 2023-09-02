Восстановлены адвокатские полномочия Эльчина Садыгова

02 сентября 2023, 05:25

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Президиум Коллегии адвокатов Азербайджана отменил свое решение о приостановлении адвокатских полномочий Эльчина Садыгова. По словам юриста, президиум пересмотрел свое решение в связи с жалобой Садыгова на рассмотрение вопроса об его отстранении без личного участия адвоката. Теперь дисциплинарная комиссия будет вновь рассматривать дело Садыгова с его личным участием.

Как писал "Кавказский узел", в начале июля президиум Коллегии адвокатов Азербайджана приостановил полномочия адвоката Эльчина Садыгова, усмотрев в его действиях нарушение профессиональной этики. Сам Садыгов называет это решение политически мотивированным.

Дисциплинарное производство против Садыгова, который специализируется в сфере прав человека, было начато 24 июня по жалобе журналиста Эйнуллы Фатуллаева, главного редактора haqqin.az. Жалоба Фатуллаева касалась дела, которое расследовала Генпрокуратура Азербайджана: о передаче денег журналисту, руководителю YouTube-канала xural.com Авазу Зейналлы. 7 сентября 2022 года haqqin.az распространило статью, в которой утверждалось, что Зейналлы взял 20 тысяч манатов (12 тысяч долларов) у семьи находящегося под арестом предпринимателя Расима Мамедова, чтобы прекратить критику в его адрес. Как утверждается в публикации, Зейналлы нарушил договоренность, после чего семья бизнесмена потребовала вернуть деньги.

Президиум Коллегии адвокатов Азербайджана 1 сентября отменил свое решение о приостановлении адвокатских полномочий Эльчина Садыгова, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» сам юрист.

"Я обжаловал решение о приостановлении моих полномочий и обращении в суд об отстранении меня из адвокатуры. Я указал в жалобе на то, что рассмотрение дисциплинарного производства против меня без моего личного участия было неправомерно и неправильно. Моя жалоба была рассмотрена сегодня (1 сентября) и удовлетворена. Предыдущее решение было отменено, мой вопрос вновь будет рассматриваться в дисциплинарной комиссии. Таким образом, мои адвокатские полномочия в полной мере восстановлены», - рассказал Садыгов.

Он признался, что не знает, когда дисциплинарная комиссия будет рассматривать его дело. «Конечно, было бы правильным, чтобы они вовсе прекратили бы дисциплинарное производство. Ибо оно совершенно безосновательно. В сделке между семьей моего бывшего клиента и журналистом Авазом Зейналлы я вообще не имел никакой выгоды. Я всего лишь осуществлял коммуникацию между ними. С другой стороны, Фатуллаев не был в этом деле заинтересованным лицом и не имел права подавать на меня жалобу. То, что теперь дело в дисциплинарной комиссии будет рассматриваться с моим личным участием, вселяет уверенность. Полагаю, что я смогу отстоять там свои права», - отметил Садыгов.

В секретариате Коллегии адвокатов подтвердили корреспонденту «Кавказского узла» информацию о восстановлении полномочий Садыгова.

Эльчин Садыгов был в числе победителей конкурса "Кавказского узла" "Герои Кавказа-2018".

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