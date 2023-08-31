Нападение на посольство в Ливане обеспокоило Баку

31 августа 2023, 10:57

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Около 50 человек, проводивших акцию протеста около здания посольства Азербайджана в Бейруте, забросали его бутылками с краской и взрывчатыми веществами. Власти Азербайджана направили в МИД Ливана ноту протеста, назвав действия нападавших актом вандализма.

По данным министерства иностранных дел (МИД) Азербайджана, посольство страны в Бейруте 30 августа подверглось атаке со стороны группы протестующих проармянских активистов. Никто из сотрудников дипломатического представительства не пострадал.

"Около 50 лиц, проводивших акцию перед посольством Азербайджана в Ливане, нанесли удары по ограждению административного здания посольства, бросили в здание посольства бутылки с краской и взрывчатыми веществами ", – говорится в распространенном сегодня сообщении МИД, перевод которого выполнил корреспондент "Кавказского узла".

К тому времени, когда на место прибыли полицейские, участники акции протеста скрылись. "Для выявления и задержания причастных к нападению на посольство, в министерство иностранных дел Ливана направлена нота протеста, сейчас принимаются необходимые меры. Охрана посольства усилена, ведется расследование", – подчеркнули в МИД.

Нота протеста направлена властям Ливана в связи с актом вандализма нападавших, уточнило министерство.

Напомним, 4 августа 2022 года неизвестные, напали на азербайджанское посольство в Великобритании. Несколько позже нападению подверглось посольство Азербайджана в Ливане, в 18 сентября 2022 года нападение было совершено на посольство Азербайджана во Франции.

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