30 августа 2023, 18:07

Жительница Майкопа арестована по делу о протесте против военной операции

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Суд в Майкопе арестовал местную жительницу Татьяну Москаленко, активистку движения "Граждане СССР"*, по делу о призывах к протестам против военной операции на Украине. 

"Кавказский узел" писал, что пресс-служба УФСБ России по Республике Адыгея сообщила об уголовном деле против жительницы Майкопа, которая подозревается в публичных призывах к проведению протестных акций против специальной военной операции.

Майкопский городской суд поместил под арест местную жительницу Татьяну Москаленко по обвинению в призывах к осуществлению деятельности против безопасности государства в интернете (часть 2 статьи 280.4 Уголовного Кодекса России, предусматривает до шести лет лишения свободы - прим. "Кавказского узла"), сообщил сегодня правозащитный проект "ОВД-Инфо"**. 

Татьяна Москаленко является активисткой движения "Граждане СССР"*, сообщил сегодня правозащитный проект "Поддержка политзеков. Мемориал".

При задержании у Москаленко активистки изъяли удостоверение "начальника управления паспортно-визовой службы ГУВД Краснодарского края "со званием" старшего лейтенанта милиции, которое выдали неофициальные общественные структуры так называемого "МВД РСФСР", сообщило сегодня издание "Кавказ.Реалии"**.

Как следует из данных на сайте Майкопского городского суда, Москаленко была арестована 18 августа, ранее, 15 августа, суд разрешил проведение у нее обыска.

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Примечание:

"Житель Адлера арестован за неповиновение полиции", "Суд в Краснодаре отправил мужчину в колонию за "фейки" об армии", "Ростовчанка обвинена в дискредитации российской армии".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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