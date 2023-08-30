30 августа 2023, 06:40

Жительница Майкопа заподозрена в призывах к протесту против спецоперации

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Уголовное дело возбуждено против жительницы Адыгеи, которая подозревается в публичных призывах к проведению протестных акций против специальной военной операции.

По данным пресс-службы УФСБ России по республике Адыгея, жительница Майкопа на своей странице в соцсети размещала материалы с призывами к проведению акций против СВО.

Кроме того, по данным спецслужб, майкопчанка призывала к осуществлению действий по срыву мобилизационных мероприятий, а также препятствованию работы военкоматов, пишет 29 августа ТАСС.

В отношении майкопчанки возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 280.4 УК РФ (публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства), информирует "Коммерсант".

"Кавказский узел" также писал, что в конце июля в Волгоградской области был задержан местный житель, который обвиняется по уголовному делу о дискредитации армии. Ранее он был приговорен к обязательным работам по статье о призывах к нарушении территориальной целостности России за предложение создать Котельниковскую республику.

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Примечание:

"Житель Адлера арестован за неповиновение полиции", "Суд в Краснодаре отправил мужчину в колонию за "фейки" об армии", "Ростовчанка обвинена в дискредитации российской армии".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

30 августа 2023, 05:44

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