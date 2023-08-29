Суд в Волгограде счел законным недопуск независимого кандидата на выборы

29 августа 2023, 23:50

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Волгоградский облсуд отказал депутату Зензеватского сельского поселения Роману Кудлаеву в удовлетворении иска, оспаривающего решение об отказе ему в регистрации на сентябрьских выборах. Кудлаев считает, что электоральное законодательство "запутанно и непрозрачно", а отказ в регистрации связал с его выступлениями против поддержанных представителями "Единой России" ряда решений сельсовета.

"Кавказский узел" писал, что в Волгоградской области 49 кандидатов получили отказы в регистрации на выборах в органы местного самоуправления. Самовыдвиженцы, получившие отказы, сочли это попыткой не допустить независимых кандидатов к выборам.

В Волгоградском областном суде сегодня рассматривалась апелляционная жалоба депутата Зензеватского сельсовета Романа Кудлаева. Депутат оспаривает решение Иловлинского суда об отказе ему в регистрации в списке кандидатов на предстоящих выборах в сельский совет. Перед началом заседания Роман Кудлаев рассказал корреспонденту "Кавказского узла" о том, что он уроженец села Зензеватка Ольховского района. Ему 43 года. 21 год он служил следователем в Ольховском РОВД, имеет высшее юридическое образование. Сейчас Роман на пенсии. Он женат, воспитывает двух сыновей. В 2018 году Кудлаев был избран в совет депутатов Зензеватского сельского поселения и затем стал депутатом ольховской районной думы. Депутат Кудлаев участвовал в решении многих проблемных вопросов села. Был активным депутатом районной думы.

Кудлаев сообщил, что восемь из девяти депутатов, избранных в 2018 году, были членами партии "Единая Россия". Такое же соотношение, по словам Кудлаева, ожидается и на выборах 10 сентября 2023 года. "Тогда (в 2018 году) я прошел по спискам партии "Единая Россия". Но я не член партии, я был сочувствующим. На этих выборах я шел как независимый кандидат. В партию я отказался вступать. "Случалось, на заседаниях поселкового совета и районной думы я голосовал против предложений партийной фракции. Ну, вот теперь меня сняли с регистрации. Думаю, это связано со всем этим. Независимые депутаты им не нужны", - сказал Роман Кудлаев.

Роман Кудлаев отметил, что он не единственный независимый кандидат, которому было отказано ТИКом. Так, еще две женщины из его села, которые пытались участвовать в выборах депутатов сельского совета, сошли с предвыборной гонки по тем же самым причинам.

Как следует из данных на сайте избирательной комиссии Волгоградской области, ТИК Ольховского района отказал в регистрации трем независимым кандидатам - бухгалтеру Ольге Саловой, продавцу Татьяне Пучковой и пенсионеру Роману Кудлаеву. На места в сельсовете претендуют 13 кандидатов - 10 кандидатов от "Единой России", по одному от КПРФ, ЛДПР и "Справедливой России".

Заседание суда началось в 11.20 мск. Помимо истца, в зале присутствовали сотрудник областной прокуратуры Евгений Тельбухов и представитель территориальной избирательной комиссии (ТИК) Ольховского района Анна Никонова. Дело рассматривала коллегия из трех судей. Председательствовал судья Сергей Еромасов. В начале заседания Евгений Тельбухов попросил коллегию судей приобщить к делу возражения прокуратуры. Судья Еромасов стал зачитывать апелляционную жалобу Кудлаева на решение Иловлинского районного суда. 17 августа районный суд отказал Роману Кудлаеву в удовлетворении его административного иска к ТИК Ольховского района об отказе ему в регистрации на выборах в органы самоуправления (в совет депутатов Зензеватского сельского поселения). Кудлаев попросил суд апелляционной инстанции признать решение районного суда незаконным и обязать ТИК зарегистрировать его кандидатом в депутаты сельского совета.

"Основанием для отказа, как указано в решении суда, послужил якобы пропуск срока обращения с административным иском об оспаривании постановления ТИК по Ольховскому району. По существу дело не рассматривалось. С данным решением я не согласен, так как срок для обращения в суд мной не пропущен. В установленный законом срок (десятидневный) мной было обжаловано постановление ТИК в вышестоящую комиссию, в ЦИК РФ. Об этом я указал в административном исковом заявлении. Однако суд это не учел", - говорится в апелляционной жалобе.

Кудлаев сообщил, что его жалоба в ЦИК РФ была зарегистрирована 14 августа. 22 августа он получил на электронную почту "промежуточный ответ" из ЦИК о том, что его жалоба была перенаправлена в областную избирательную комиссию. Кудлаев считает, что отказ ему в регистрации из-за пропуска "срока обращения в суд прямо противоречит Постановлению Конституционного суда РФ от 24.03.2020 г. №12-п". Кудлаев попросил областной суд отменить решение районного суда и принять по административному делу новое решение, которым признать незаконным и отменить постановление ТИК по Ольховскому району от 4 августа об отказе ему в регистрации как кандидата в депутаты сельсовета на выборах, запланированных на 10 сентября.

Истец ответил на вопросы судей. Так, на вопросы, в течение какого срока Кудлаев должен был отправить жалобы в вышестоящую инстанцию и в районный суд, Роман Иванович дал ответы, из которых следовало, что он сроки эти действительно нарушил.

Суд предоставил слово представителю ответчика. Анна Никонова заявила, что ТИК по Ольховскому району "полагает, что жалобы (Кудлаева) являются необоснованными и не подлежащими удовлетворению", поскольку административное исковое заявление он подал "за пределами срока обжалования", "жалоба, направленная в ЦИК, она не является основанием для пропуска сроков подачи административного искового заявления в суд". 10-дневный срок, по утверждению ответчика, нарушен, поэтому по закону этот срок не подлежит восстановлению. Кудлаеву отказывается в исковом заявлении только на том основании, что он этот срок пропустил. "Поэтому мы считаем решение Иловлинского районного суда законным и обоснованным и не подлежащем отмене и считаем, что апелляционная жалоба удовлетворению не подлежит", - подытожила свою речь Анна Никонова.

Сотрудник областной прокуратуры поддержал доводы ответчика. Он заявил, что решение суда первой инстанции является законным и обоснованным. Доводы истца, по мнению Евгения Тельбухова, "основаны на неверном толковании норм действующего законодательства, поскольку в положении части четвертой статьи 240 КАС РФ предусмотрено право истца на обращение иска в суд об оспаривании им решения избирательной комиссии в течение 10 дней с момента вынесения такого решения, в случае их обжалования в административном порядке - в течение пяти дней с момента вынесении решения об отказе в удовлетворении такой жалобы". "Вместе с тем, из материалов дела следует, что административный истец подал одновременно, как в избирательную комиссию, так и в суд административное исковое заявление фактически 15 августа, тогда как оспариваемое решение было вынесено 4 августа. Таким образом, установленный законом срок для обращения в суд им пропущен", - заявил Тельбухов.

После кратких прений суд удалился в совещательную комнату, и спустя 15 минут коллегия судей огласила решение: Роману Кудлаеву в удовлетворении его апелляционной жалобы отказать.

Роман Кудлаев сообщил, что не намерен оспаривать решение областного суда. Он также озвучил некоторые подробности своего конфликта с ТИКом. Так, 31 июля на заседании ТИК ему назвали ряд "недоработок". Например, Кудлаев неправильно подал первый финансовый отчет - не 26 июля, а 17 июля, когда Роман подавал заявление в ТИК о регистрации его кандидатом. Оказалось, что финансовый отчет нужно было подавать "одновременно с подписными листами 26 июля". Члены ТИК ему об этом сообщили, и Кудлаев тут же внес необходимые поправки. "Значит, на 26 июля замечаний ко мне не было. А 4 августа на последней комиссии мне сказали, что 100% собранных подписей недействительны", - рассказал он. В ТИК ему сообщили, что он не создал предвыборный фонд из которого должен был взять деньги на покупку бумаги для сбора подписей. "Но такой фонд по закону нужно создавать, если число избирателей превышает 5 тысяч. А в Зензеватке там и полутора тысяч не наберется. Много бюрократических препон в предвыборном процессе. Простой человек решить их самостоятельно не может. Никто не подсказывает, не консультирует. Законодательство в этой сфере запутанно и непрозрачно", - заключил Роман Кудлаев.

Обжалование решений и действий, нарушающих избирательные права граждан, гарантировано статьей 75 федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" № 67-ФЗ, - пояснил корреспонденту "Кавказского узла" юрист Сергей Иващенко, не связанный с делом Кудлаева.

Иващенко отметил, что сроки обращения в суд с административным иском о защите избирательных прав "были прописаны недавно – 27 июня 2023 года" в постановлении пленума Верховного суда РФ N 24 "О некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении судами административных дел о защите избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации". "В течение 10 дней со дня принятия избирательной комиссией соответствующего решения может быть подано административное исковое заявление об отмене решения избирательной комиссии о регистрации кандидата; об отмене решения избирательной комиссии об отказе в регистрации кандидата, в том числе об оспаривании решения об исключении кандидата из списка кандидатов. Как мы видим из материалов дела Кудлаева, он действительно нарушил эти сроки", - сказал Сергей Иващенко.

В то же время Иващенко согласился с мнением Кудлаева о том, что электоральное законодательство "весьма запутанно". "Не каждый гражданин, даже обладающий дипломом юридического факультета, может разобраться в нюансах и нововведениях подобного законодательства. Независимые кандидаты в депутаты без помощи партийных фракций часто делают ошибки, которые приводят к выводу их из предвыборного процесса. Избиркомам нужно все же как-то консультировать таких кандидатов, помогать им в оформлении необходимых документов", - сказал Сергей Иващенко.

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