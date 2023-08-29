Уголовное дело возбуждено после нападения собак на ребенка в Махачкале

29 августа 2023, 08:21

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После нападения на ребенка в Махачкале стаи бродячих собак в отношении сотрудников муниципального предприятия возбуждено уголовное дело по статье о халатности. Следствие считает, что они не проводили должной работы по отлову бездомных животных, сообщили следователи.

Как сообщал "Кавказский узел", ранее в соцсетях распространился ролик, на кадрах которого в Махачкале на гуляющего по берегу моря мальчика напала стая собак. Он смог спастись от нее, зайдя в воду. Видео вызвало резонанс. 28 августа стало известно, что прокуратура начала проверку на предмет соблюдения властями Махачкалы законодательства об ответственном обращении с животными.

По версии следствия, сотрудники муниципального унитарного предприятия не организовали должным образом работу по отлову, транспортировке и содержанию бродячих животных на территории Махачкалы. Тем самым они нарушили федеральное и региональное законодательство.

"Ненадлежащее исполнение ими своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан, что выразилось в причинении 8-летнему местному жителю телесных повреждений в результате нападения на последнего стаи бродячих собак 27 августа", – сообщило 28 августа на своем сайте следственное управление (СУ) СКР по Дагестану.

Следователи устанавливают, кто конкретно из сотрудников муниципального предприятия виновен в произошедшем. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ "Халатность" (предусматривает до трех месяцев ареста, – Прим. "Кавказского узла").

После того, как на мальчика напала стая собак, он был доставлен в больницу. На место происшествия выехала бригада для отлова бродячих животных, сообщила пресс-служба администрации Махачкалы.

По первичной информации, ребенок сейчас находится в многопрофильной больнице, зафиксированы один укус, ссадины и царапины", – привел 28 августа ТАСС сообщение пресс-службы.

Напомним, ранее в Дагестане неоднократно происходили нападения бродячих собак на детей. Так, в феврале 2017 года бродячие собаки загрызли насмерть девятилетнюю школьницу в Махачкале, 16 февраля 2018 года в городе был найден мертвым еще один ребенок. По версии следствия, его также загрызли бродячие собаки.

В Каспийске и Махачкале проблема безнадзорных собак остается актуальной, но власти ее не решают, отметили в октябре 2022 года Блогер Расул Асад и "Монитор ЖКХ".

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