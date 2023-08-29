Жители азербайджанских сел рассказали о нанесенном ливнями и селями ущербе

29 августа 2023, 07:29

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В пострадавших от ливней и селевых потоках селах вода унесла домашних животных, залила поля, подтопила дома, улицы покрыты мокрой глиной и мусором, рассказали местные жители.

Как писал "Кавказский узел", сильные ливни и вызванные ими селевые потоки 26 августа разрушили несколько дорог в Азербайджане, нанесли ущерб жителям нескольких сел и смыли в ирригационные каналы отходы с мусорного полигона. 28 августа в пострадавших селах началась оценка ущерба после стихийного бедствия.

Жители пострадавших от ливней и селей 26 августа сел рассказали корреспонденту "Кавказского узла" о причиненном ущербе. У жителя села Моллаисаглы Исмаиллинского района Вагифа Алиева сель унес домашнюю птицу, мелкий и крупный рогатый скот прямо со двора. Его пшеничное поле осталось под селевым потоком. "Мы зимой останемся голодными", - сказал он.

Алиев сообщил, что местные власти предупреждали сельчан о необходимости застраховать дома и сельскохозяйственных животных от стихийных бедствий, но не рассказывала об условиях и размере выплат. Он уверен, что в его селе, да и в других, никто ничто не страховал.

Его родственник Акиф Алиев, в селе пострадал каждый третий жилой дом, вода подтопила также хлевы, амбары. В домах обрушились крыши. Сейчас воды в селе нет, но улицы покрыты мокрой глиной и мусором.

Он также рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что по примерным подсчетам сельчан, сель унес более 250 голов скота.

Глава села Ровшан Бабаев рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что в селе дороги полностью разрушены, идут восстановительные работы. "Газоснабжение временно прекращено, пшеничные поля и собранный урожай многих сельчан остались под водой. Никто из людей не пострадал", - сообщил он.

Житель села Гарамарьам Гейчайского района Сабухи Миргулиев рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что дорожная полиция района работал в момент разгула стихии очень слаженно. Она вовремя закрыла дорогу Гарамарьям-Геокчай, благодаря чему удалось избежать смывания в реку автомобилей и жертв среди людей.

В селе Гарамарьам полностью восстановлено движение по дороге Баку-Шамаха-Евлах, сообщило МЧС Азербайджана.

Власти села Гарабаггал сообщили, что унесенный водой мусор с полигона создал угрозы не только селу Гарабаггал, но и соседнему Быгыру. По словам сотрудника министерства экологии Азербайджана, нанесенный ущерб уточняется, но уже можно сказать о засорении рек, вода которых используется для орошения садов, нужд домовладений, приготовления пищи. Замусоренная вода загрязнила верхнюю часть села Гарабаггал, где расположены луга, на которых кормится скот.

По словам эксперта в области страхования Хафиза Бабалы, обязанности сельских жителей страховать имущество и животных прописаны в закон "О страховании". Однако многие сельчане не обращаются в страховые компании. "В отношении незастрахованных сельских жителей на практике, по опыту предыдущих стихийных бедствий, можно предположить, что государство в лице МЧС будет восстанавливать и ремонтировать поврежденное недвижимое имущество и объекты инфраструктуры. Для этого ежегодно из госбюджета МЧС выделяется 20-25 млн манат. На сайте tender.az регулярно размещается информация о государственных восстановительных работах в зонах стихийных бедствий. Финансирование этих работ может также осуществляться посредством Аграрно-страхового фонда АР", - рассказал он.

По словам сотрудника Аграрно-страхового фонда, пострадавшие от стихийных бедствий, должны письменно обратиться в фонд, эксперты которого оценят ущерб и назначат сумму компенсации. "В настоящее время эксперты фонда занимаются оценкой ущерба фермерам, пострадавшим от селей и дождей в разных районах в июне 2023 года. Напоминаю, что государство оплачивает 50% страховой выплаты за ущерб от стихийных бедствий. Таким образом, фермеры страхуют свое имущество на половину суммы страховой выплаты, другую половину выплачивает правительство", - объяснил представитель фонда.

Сотрудник пресс-службы министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана сообщил, что в последнее время увеличилось количество селевых потоков. Ранее заместитель министра природных ресурсов Умайры Тагиева сообщила, что в 1966-2001 годах фиксировали 3-5 сходов селей в год, а в 2020-2022 годах - 35-48 в год.

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