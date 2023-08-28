Жители Муцалаула сообщили о рейдах силовиков

28 августа 2023, 20:00

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Силовики оцепили село Муцалаул Хасавюртовского района и обходят дома, рассказали местные жители. Сотрудники полиции и ФСБ ищут в селе незаконное оружие и наркотики, заявило МВД.

Силовики сегодня перекрыли выезды из села Муцалаул Хасавюртовского района, патрулируют улицы, а также ходят по домам и проверяют данные сельчан, рассказали местные жители изданию "Кавказ.Реалии"*.

Сотрудники силовых структур заняли на два дня здание сельской администрации, рассказал работник администрации села. "Село оцеплено. Нам не говорят, с чем это связано. Такие действия уже были несколько раз", - приводит его слова издание.

В отделе полиции Хасавюртовского района пояснили, что в Муцалауле проводятся плановые мероприятия, так как село "неспокойное". Здание администрации, по словам силовика, используется, поскольку нужно разместить большое число сотрудников, "в том числе прибывших из Махачкалы", пишет издание.

В рейдах участвуют сотрудники ФСБ, сообщило сегодня МВД по Дагестану. "В селе Муцалаул Хасавюртовского района сотрудниками полиции и ФСБ проводятся профилактические мероприятия, направленные на выявление незаконного оборота оружия и наркотических средств, а также нарушения миграционного учета", - говорится в публикации в телеграм-канале министерства. Других подробностей ведомство не сообщило.

"Кавказский узел" писал, что 22 мая 2020 года в лесу между селами Гоксув и Муцалаул в перестрелке с силовиками были убиты шесть человек. Также получил ранение силовик. Убитые были связаны с запрещенной террористической организацией "Исламское государство" и планировали теракты, заявил Национальный антитеррористический комитет. Пять из шести убитых - уроженцы села Эндирей, сообщил источник в правоохранительных органах.

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