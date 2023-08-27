Школьный класс. Стопкадр из видео https://www.youtube.com/watch?v=54NIiUPYpmM

27 августа 2023, 11:29

Идея о пятидневке в дагестанских школах вызвала споры в соцсети

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Глава Минобрнауки Дагестана Яхья Бучаев предложил перевести учеников 5-11-х классов на пятидневную учебную неделю. Часть комментаторов в соцсети отметила, что в этом случае дети смогут больше отдыхать. А другая часть заявила, что если в школах республики введут пятидневку, то возрастет нагрузка на школьников и у них ухудшится успеваемость.

Министр образования и науки Дагестана Яхья Бучаев поручил изучить вопрос о переходе учащихся 5-11-х классов на пятидневную учебную неделю.

Такое поручение дано в связи с перегруженностью школ. Переход на пятидневную учебную неделю повысит качество усвоения школьниками программы обучения. Окончательное решение будет принято после обсуждения этого вопроса с местными властями, управлениями образования и общеобразовательными организациями, передало 25 августа РИА "Дагестан".

Пост о том, что глава Минобрнауки предложил, чтобы часть школьников перешла на пятидневную учебную неделю, был опубликован 26 августа в соцсети "ВКонтакте" в паблике "Голос Дагестана", на который подписаны почти 176 тысяч пользователей. На 11.25 мск эта запись набрала 101 отметку с реакцией пользователей и 109 комментариев. Часть их авторов одобрила идею.

"Всё правильно. Дети должны отдыхать. Так даже легче подготовиться к урокам и освоить материал", – считает Катя Романова.

"Работа и учеба не должны превышать 5 дней в неделю, Это правильное решение", – заявил Ахмад Мутаев.

"Давно пора. У детей столько заданий, один выходной воскресенье не чувствуется. Можно сказать, вообще детки без выходных, поэтому с раннего возраста стресс и психоз", – написала Мадина Алиева.

Другая часть комментаторов высказалась против. "Ничего хорошего в этой информации, начало конца. Это нанести вред и без того ленивым головам детей. Вред образованию и науке", – подчеркнула Зулейха Расазанова.

"Дети и так нормально не учатся, все время то праздники, то каникулы", – высказал схожее мнение Магомед Магомедов.

Это уже плохо. Ведь программа остаётся в той же сложности. То, что надо сделать за шесть дней, детям придётся сделать за пять дней. Это наоборот в худшую сторону. Просто элементарная методика уничтожения образования", – отметил пользователь Vebr Fan.

"Это крах остатка образования в Дагестане. Все так радуются как будто это что-то хорошее. Это хорошо для тех, кто ленивый. В перспективе это скажется негативно на общем уровне образования. Тут радоваться нечему вообще", – заявил Zaga Morales.

"Что хорошего то? Сделают пятидневку, добавят еще по одному уроку. И во сколько ваш ребёнок один будет возвращаться со школы?" – спросил Магомед Магомедов.

"Кавказский узел" также писал, что жители дагестанских сел неоднократно жаловались на проблему с аварийным состоянием школ. Так, жители села Советское Хасавюртовского района 19 августа пожаловались в соцсети, что их дети длительное время вынуждены учиться в детсаду, так как ремонт в местной школе, которая была в аварийном состоянии, затянулся. Администрация Хасавюртовского района сообщила, что строительство новой школы начато, однако не уточнила, успеют ли ее сдать в заявленные правительством Дагестана сроки.

8 июля также жители села Октябрьское в Хасавюртовском районе пожаловались, что местная школа находится в аварийном состоянии, протекает крыша, нет воды.

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Примечание:

"Жители Октябрьского рассказали о проверках силовиков после жалоб на ветхую школу", "Жители села Ново-Филя лишились воды из-за пересохшей скважины", "Меликов отреагировал на жалобу сельчан на проблему со школой".

Автор: "Кавказский узел"

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