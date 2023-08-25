Суд в Баку признал законным отказ Минюста зарегистрировать правозащитную организацию

25 августа 2023, 18:28

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Иск правозащитной организации "Линия защиты" к Министерству юстиции Азербайджана, отказавшему в регистрации организации, оставлен без удовлетворения. Правозащитники намерены обжаловать это решение.

Как писал "Кавказский узел", правозащитная структура "Линия защиты" в Азербайджане была создана в июле 2020 года. Она ставила целью мониторинг и документирование нарушений прав человека, юридическую помощь в судах, оказание психологической помощи жертвам, сбор пожертвований. Ее учредителями стали бывший следователь прокуратуры и политзаключенный Руфат Сафаров, юрист Рашид Гаджилы, бывший адвокат Алаиф Гасанов, активисты Зафар Ахмедов, Сайгын Рустамли, Заур Акпер и журналист Тезахан Мираламли. Сафаров был избран исполнительным директором организации,

В июле 2020 года, когда была создана организация, в связи с ограничениями особого карантинного периода и сложностями в подготовке учредительных документов, организация не обращалась за государственной регистрацией, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" исполнительный директор "Линии защиты" Руфат Сафаров. "В общем-то отсутствие государственной регистрации не означает незаконность деятельности нашей организации. Однако определенные сложности эта создает, и в частности в вопросах официальных обращений в госорганы и истребования ответов на запросы. С другой стороны, еще не известно, как дальше будет развиваться законодательная практика. Поэтому мы решили обратиться в Минюст для регистрации, но получили отказ", - отметил Сафаров.

По его словам, свой отказ министерство обосновало тем, что "в названии организации не был указан род ее деятельности", а также в документах, представленных на регистрацию отсутствовали подписи и анкетные данные всех учредителей. "Но мы сочли доводы Минюста необоснованными и обжаловали отказ в суде", - отметил правозащитник.

Адвокат Фариз Намазлы во время сегодняшнего разбирательства Бакинском административном суде также указал на необоснованность причин, указанных Минюстом для отказа в регистрации НПО. "Мы просили суд отменить решение Минюста. Доводы Минюста были несостоятельны. В частности, мы указали, что организация занимается защитой прав человека и это следует из ее названия "Линия защиты". Что касается отсутствия подписи и анкетных данных всех учредителей, то организация выбрала председателя и наделила его полномочиями представлять организацию в различных госорганах. К сожалению, суд не удовлетворил иск "Линии защиты" к Минюсту", - рассказал адвокат корреспонденту "Кавказского узла". Намазлы сообщил, что на это решение будет подана апелляция.

В Бакинском административном суде воздержались от комментариев, указав, что "позиция суда содержится в решении судей, выносимых от имени закона и государства", а несогласные стороны могут обратиться с жалобой в вышестоящие инстанции Представители Минюста оказались недоступны для комментариев.

Практика отказа в регистрации правозащитных НПО является распространенной в Азербайджане, отметил глава Группы прав медиа, юрист Халид Агалиев. "Это многолетняя практика, когда министерство юстиции придирчиво рассматривает регистрационные документы правозащитных НПО, выискивая какие-то технические недостатки или вовсе нелепые с точки зрения логики основания для отказа в регистрации. Цель, очевидно, - создание препятствий для массовой правозащитной деятельности. Многие НПО вынуждены были обращаться в ЕСПЧ и некоторые уже добились признания неправомерности отказа им в регистрации. В частности, такие решения Страсбургский суд вынес в отношении Центра мониторинга выборов и его преемника Центра мониторинга выборов и обучения демократии. Однако их регистрация все еще не восстановлена", - сказал Агалиев корреспонденту "Кавказского узла".

"Линия защиты" является активной правозащитной организацией, отслеживающей и фиксирующей факты нарушения фундаментальных прав и свобод человека, подчеркнул Агалиев.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.