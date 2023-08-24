Два нефтяника погибли в Азербайджане

24 августа 2023, 23:48

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Два сотрудника производственного объединения "Азнефть" в Азербайджане погибли, упав в море в результате обрушения бетонных плит во время ремонтных работ.

Происшествие случилось утром 24 августа при проведении плановых ремонтных работ на пункте сбора нефти на первом добывающем участке Управления добычи нефти и газа производственного объединения "Азнефть" SOCAR (государственная нефтяная компания Азербайджанской республики).

В результате обрушения на объекте бетонных плит 63-летний монтажник Ширван Аташ оглу Агамамедов и 39-летний сварщик Шамо Матлаб оглу Нариманов упали в море, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в ПО "Азнефть". В результате поисково-спасательных работ тела погибших были извлечены из моря, отметили на предприятии.

В генеральной прокуратуре Азербайджана корреспонденту "Кавказского узла" сообщили, что начато расследование случившегося.

"Кавказский узел" ранее писал об инцидентах с гибелью нефтяников в Азербайджане. Один нефтяник погиб, еще трое были ранены в результате взрыва на экспедиционном судне в Каспийском море в окрестностях Баку в октябре 2019 года. 15 декабря 2016 года на нефтесборном пункте в Каспийском море десять нефтяников пропали после обрушения эстакады. В декабре 2015 года на каспийском нефтяном месторождении "Гюнешли" возник пожар, его тушение было затруднено штормовым ветром. 33 человека во время пожара были эвакуированы, еще 30 рабочих спасти не удалось.

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