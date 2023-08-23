Лагерь "Счастливое детство". Фото: https://all-anapa.ru/anapa/detskij-otdyh/otdih_detskom_lagere_schastlivoe_detstvo_anape_na_peschanom_plyazhe.html

23 августа 2023, 21:43

Прокуратура добилась приостановки работы лагеря в Анапе после инцидента с педофилом

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Работа лагеря "Счастливое детство", на территории которого в июле мужчина совершил развратные действия в отношении детей, приостановлена из-за многочисленных нарушений, дети переведены в другой лагерь, отчиталась прокуратура Краснодарского края.

Как писал "Кавказский узел", прокуратура сообщила о задержании за развратные действия в отношении несовершеннолетних мужчины, незаконно проникшего на территорию лагеря "Счастливое детство" в Анапе и заявила о поданном в суд иске с требованием закрыть лагерь из-за нарушений. Сотрудники лагеря рассказали, что девочки, несмотря на инцидент, остались отдыхать в лагере, и ожидается новый заезд детей. Родители потребовали усилить меры безопасности в лагере и наказать его руководство.

В детском лагере "Счастливое детство", принадлежащем ООО "Агентство Кредо", допускались многочисленные нарушения законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии, трудового и противопожарного законодательства, требования антитеррористической защищенности, что создавало угрозу жизни и здоровью для постояльцев, сообщила сегодня прокуратура Краснодарского края по итогам проверки.

Ведомство сообщило, что в рамках искового заявления о запрете эксплуатации детского лагеря до устранения выявленных нарушений  заявлены обеспечительные меры. "В настоящее время лагерь не действуют, все смены переведены для отдыха и оздоровления в другой лагерь, который соответствует всем предъявляемым требованиям законодательства", - говорится в сообщении  в Telegram-канале ведомства.

Надзорный орган также сообщил, что в отношении ООО "Агентство Кредо" и главы организации возбуждены три административных дела по статьям о нарушении трудового законодательства (часть 4 статьи 5.27 Кодекса России об административных правонарушениях  и нарушении требований пожарной безопасности ( ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности).

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Примечание:

"Нарушения в детском лагере на Кубани стали объектом внимания Бастрыкина", "79 детей эвакуированы из лагеря на Кубани из-за угрозы подтопления", "Прокуратура обязала директора детского лагеря в Анапе возместить многомиллионный ущерб".

Автор: "Кавказский узел"

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