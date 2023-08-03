Детский лагерь в Анапе продолжил работу после инцидента с педофилом

03 августа 2023, 18:03

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Мужчина, незаконно проникший на территорию лагеря "Счастливое детство" в Анапе, задержан за развратные действия в отношении несовершеннолетних, сообщила прокуратура. Девочки, несмотря на инцидент, остались отдыхать в лагере, и ожидается новый заезд детей. Родители потребовали усилить меры безопасности в лагере и наказать его руководство.

Заезд детей в лагерь "Счастливое детство", где вечером 29 июля посторонний мужчина совершил развратные действия в отношении несовершеннолетних, продолжается. "Прием продолжается, следующий заезд нового потока 7 августа. Лагерь работает в штатном режиме, никаких проблем нет", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" сотрудница лагеря, не пожелавшая быть названной.

"Работа продолжается, работаем в обычном режиме. Дети, которые столкнулись с этим мужчиной, не хотят прервать свой отдых у нас, не хотят уезжать. Их родители тоже этого не хотят, решили оставить детей до конца отдыха", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" сотрудница "Счастливого детства".

Звонки корреспондента "Кавказского узла" на номера, которые указаны для бронирования мест в лагере, остались без ответа. Но на странице лагеря "Счастливое детство" в соцсети "ВКонтакте" опубликовано более десяти постов о проведении разных мероприятий после 29 июля.

Тем временем прокуратура Краснодарского края сообщила о задержании подозреваемого в насильственных и развратных действиях сексуального характера в отношении детей, находящихся в детском лагере в Анапе. "29 июля 2023 года 49-летний житель Воронежской области в ночное время суток незаконно проник на территорию лагеря, и, пройдя в спальный корпус, где находились несовершеннолетние девочки, воспользовавшись тем, что они спали, стал гладить их по телу", - говорится в сообщении ведомства. Возбуждено уголовное дело, подозреваемый арестован, говорится в сообщении от 1 августа на сайте прокуратуры.

При этом ведомство подчеркнуло, что ранее в ходе проверок в лагере были "выявлены существенные нарушения действующего законодательства, в том числе в части антитеррористической защищенности, в связи с чем в суд направлено исковое заявление о приостановлении деятельности детского лагеря до устранения нарушений".

Мужчина пробрался на территорию лагеря через забор, находясь в слепой зоне камер наблюдения, сообщило 1 августа ТАСС со ссылкой на представителей правоохранительных органов.

Петр Ушаков, ранее отправлявший своих детей в лагерь "Счастливое детство", требует наказания руководства лагеря. "Мои дети ранее там проводили лето. Безопасность там должна быть на высоком уровне. Что значит, проник через низкий забор? Тогда поставьте высоченные заборы, чтобы никто не пролез через них и не домогался до детей. Руководство лагеря за это должно быть наказано, чтобы всем остальным это стало уроком", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Издание "Кубань-Информ" со ссылкой на пресс-службу краевой прокуратуры сообщило, что в лагере "Счастливое детство" выявили массовые нарушения норм противопожарной безопасности (закрыты эвакуационные выходы, не работают гидранты), санитарно-эпидемиологического законодательства, а также имелись вопросы по антитеррористической защищенности. "Исковое заявление содержит 11 страниц нарушений", - говорится в публикации от 1 августа.

Жительница Анапы удивлена тем, что лагерь продолжает принимать детей. "Что значит "прокуратура требовала закрыть, но лагерь продолжал работать?" То есть они не подчиняются требованию прокуратуры. И подвергать детей опасности - это норма для них? Лагерь должны были закрыть сразу после истории с этим мужиком", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

В полиции Анапы сообщили, что других задержанных, кроме 49-летнего мужчины, после инцидента в лагере нет. "Проводятся работы, изъяты камеры видеонаблюдения, проводятся допросы сотрудников лагеря. Других задержанных кроме мужчины нет», - сказали корреспонденту "Кавказского узла" в полиции города.

Женщина, представившаяся как директор лагеря, но отказавшаяся при этом назвать свое имя, подтвердила корреспонденту "Кавказского узла", что сотрудники лагеря были допрошены правоохранительными органами. "Я дала подписку о неразглашении следственных действий. Дети все здоровы, все хорошо, все спокойно. Все требования безопасности в лагере были выполнены", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Жительница Москвы Жанна Андреева рассказала, что проблемы с безопасностью в лагере "Счастливое детство", где ее внуки отдыхали в прошлом году, были и тогда. "В принципе любой желающий мог бы туда попасть через забор. Охраны как таковой не было, но мы не чувствовали тревогу или не думали, что детям что-то угрожает",- сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, после этого инцидента она всерьёз задумается при выборе детского лагеря. "Знаете, ведь мы привыкли к тому, что пока что-то не случится, мы не принимаем меры. Сейчас мы уже будем более внимательны. Первое, на что я обращу внимание, будут высокие заборы и хорошая охрана", - отметила Жанна Андреева.

Детский лагерь "Счастливое детство" находится на Пионерском проспекте, в одном из курортных районов Анапы и занимает территорию в 4,3 гектара. Лагерь оснащен теннисными кортами, баскетбольными, волейбольными площадками, полем для мини-футбола. Лагерь предлагает занятия в кружках, состязания и конкурсы, походы, киносеансы и экскурсии по самым необычным и красивым достопримечательностям курорта. Как говорится в описании на сайте "Счастливого детства", территория лагеря вмещает одноэтажные и двухэтажные спальные корпуса. В комнатах могут проживать четыре или пять детей. В нескольких шагах от спальных корпусов находится просторный песчаный пляж, оборудованный пляжным инвентарем и спасательным пунктом для безопасного детского отдыха.

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