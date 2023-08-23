Судья Мартынова получила 10 лет колонии

23 августа 2023, 11:36

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Бывшая судья Арбитражного суда Ростовской области Светлана Мартынова признана виновной в крупном мошенничестве с деньгами Надежды Цапок и приговорена к 10 годам колонии.

Как писал "Кавказский узел", 7 декабря 2018 года суд признал бывшую судью Арбитражного суда Ростовской области Светлану Мартынову виновной в мошенничестве и назначил ей семь лет лишения свободы и штраф в 500 тысяч рублей. Защита обжаловала приговор, но в феврале 2019 года Верховный суд не удовлетворил жалобу, а в декабре 2020 года коллегия Верховного суда отказала в оспаривании приговора. В апреле 2023 года стало известно, что второе уголовное дело о мошенничестве в отношении Светланы Мартыновой по ее просьбе передано в суд в Волгограде. В июне Мартынова пожаловалась на отказы сотрудников волгоградского СИЗО в медицинской помощи.

Новое уголовное дело Мартыновой связано с "наследством Цапков". По версии следствия, Светлана Мартынова подделала на документах ЗАО "Маяк" подпись совладельца общества Бориса Гурдисова, а затем незаконно распорядилась активами "Маяка", в том числе правом требования на 230 млн рублей. Еще один эпизод в деле связан с хищением средств на сумму 92 млн рублей с банковского счета матери лидера группировки Надежды Цапок.

Волгоградский областной суд установил, что в 2014 году Светлана Мартынова участвовала в организации незаконной схемы, позволившей списать с банковского счета Надежды Цапок 92 млн рублей. Она признана виновной в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК России), а также в пособничестве при фальсификации доказательств по гражданскому делу (ст. 303 УК РФ). С учетом прежнего приговора Мартыновой назначено наказание в виде десяти лет лишения свободы в колонии общего режима, с запретом занимать руководящие должности в коммерческих структурах на три года. Срок отбытия наказания будет пересчитан и сокращен с учетом ее длительного пребывания в СИЗО. Удовлетворен также иск о взыскании 92 млн рублей в пользу Надежды Цапок, передает "Коммерсант".

Светлана Мартынова не признает себя виновной. При этом адвокат Наталья Кочкина сообщила, что бывшая судья не планирует обжаловать приговор, но от более подробных комментариев защитница воздержалась, пишет издание.

На "Кавказском узле" опубликована справка о расследовании массового убийства в Кущевской. Новости о расследовании убийства, процессе по делу группировки Цапка и скандалах, сопровождающих изъятие у них земель, "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Кущёвская резня".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.