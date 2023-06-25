Судья Мартынова пожаловалась на отказы в медпомощи в волгоградском изоляторе

25 июня 2023, 15:59

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Бывшая судья Светлана Мартынова, обвиняемая в мошенничестве с "наследством Цапков" и страдающая онкологическим заболеванием, пожаловалась на отказы сотрудников волгоградского СИЗО в медицинской помощи, рассказала ее дочь.

Как писал "Кавказский узел", 7 декабря 2018 года суд признал бывшую судью Арбитражного суда Ростовской области Светлану Мартынову виновной в мошенничестве и назначил ей семь лет лишения свободы и штраф в 500 тысяч рублей. Защита обжаловала приговор, но в феврале 2019 года Верховный суд не удовлетворил жалобу, а в декабре 2020 года коллегия Верховного суда отказала в оспаривании приговора. В апреле 2023 года стало известно, что второе уголовное дело о мошенничестве в отношении Светланы Мартыновой по ее просьбе передано в суд в Волгограде.

Новое уголовное дело Мартыновой связано с "наследством Цапков". По версии следствия, Светлана Мартынова подделала на документах ЗАО "Маяк" подпись совладельца общества Бориса Гурдисова, а затем незаконно распорядилась активами "Маяка", в том числе правом требования на 230 млн рублей. Еще один эпизод в деле связан с хищением средств на сумму 92 млн рублей с банковского счета матери лидера группировки Надежды Цапок.

Дочь Светланы Мартыновой Надежда сообщила редакции волгоградского ИА "Высота 102", что ее матери в волгоградском СИЗО отказывают в медицинской помощи, а также содержат в одиночной камере с отсутствующим водоснабжением.

"6 июля 2023 года постановление Свердловского районного суда [Костромы] об освобождении от отбывания наказания вступило в законную силу. Несмотря на это, моя мама продолжает содержаться под стражей в [изоляторе] Волгограда, где ей не оказывают никакой медицинской помощи", - приводит ее слова агентство.

Надежда пояснила, что ее мать отбывала наказание в колонии в Костромской области. "В этот период состояние ее здоровья значительно ухудшилось. У нее до всех историй с судами была выявлена онкология в 2016 году на второй стадии. В тюрьме заболевание стало развиваться, зафиксирована выраженная отрицательная динамика. 19 мая 2023 года Свердловский районный суд Костромы вынес постановление об освобождении мамы в связи с прогрессированием онкологии. У нее сейчас четвертая стадия", - сообщила она.

По словам женщины, Светлану Мартынову этапировали из колонии в волгоградское СИЗО в связи с новым уголовным делом. "С 12 июня маму поместили в камеру, где нет никаких условий, элементарно даже нет воды. [...] Она неоднократно обращалась за медпомощью, но ей отказывали. Ни один врач не пришел и по сегодняшний день. Никаких осмотров и лечения. Когда мама случайно столкнулась в коридоре с начальником медицинской части и снова стала жаловаться на плохое самочувствие и боли, начальник ей ответила: «Терпи! Мы здесь не онкологи, а не можешь ходить по камере, значит ползай!». На все обращения вызвать врача — сотрудники орут матом либо полностью игнорируют", - передала Надежда жалобы матери.

В пресс-службе Свердловского райсуда Костромы подтвердили, что 19 мая 2023 года было вынесено поставление об освобождении Светланы Мартыновой из-за прогрессирующей болезни и невозможности отбывания дальнейшего наказания. "В суд с ходатайством вышел адвокат. Информации об обжаловании постановления не поступало", - приводит агентство слова помощника председателя суда.

На "Кавказском узле" опубликована справка о расследовании массового убийства в Кущевской. Новости о расследовании убийства, процессе по делу группировки Цапка и скандалах, сопровождающих изъятие у них земель, "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Кущёвская резня".

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