24 августа 2023, 01:55

Перебои в электроснабжении Хасавюрта привели к уголовному делу

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Прокуратура провела проверку и потребовала от ресурсоснабжающей организации устранить проблемы в электроснабжении Хасавюрта.

Как сообщал "Кавказский узел", в Дагестане длительное время остается актуальной проблема с электроснабжением. Жители республики неоднократно жаловались на частые отключения света. В июле в соцсетях распространялись обращения жителей Махачкалы, Хасавюрта и других населенных пунктов Дагестана о систематическом отключении света, и отсутствии реакции со стороны чиновников на эту проблему. Следком отчитался о проведении проверки в отношении энергетиков.

Прокуратура провела проверку по фактам перебоев в электроснабжении Хасавюрта, по ее результатам подан иск в суд, сообщило ведомство.

"Установлено, что в июле-августе 2023 года на территории Хасавюрта имели место более 30 случаев аварийного отключения электроснабжения абонентов длительностью более пяти часов каждое. Ранее, по аналогичным фактам нарушений в осенне-зимний период 2022-2023 годов прокуратурой было внесено представление гарантирующему поставщику электроэнергии. Вместе с тем, действенные меры по устранению нарушений приняты не были", - говорится в сообщении, опубликованном сегодня на сайте ведомства.

По данным прокуратуры, трансформаторные подстанции "Ярык-су" и "Акташ" перегружены и должны были быть заменены, но "настоящего времени оборудование в эксплуатацию не введено". В связи с этим в Хасавюртовский горсуд направлен иск с требованием обязать ресурсоснабжающую организацию устранить нарушения и принять комплекс мер по модернизации электросетевого хозяйства, сказано в сообщении.

СУ СКР по республике сообщал о возбуждении уголовного дела по факту халатности должностных лиц при обеспечении населения Дагестана электроэнергией, пишет "Интерфакс".

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Примечание:

""Дагестанавтодор" после обращения сельчан к Меликову анонсировал ремонт дороги в Байрамаул", "Участники протеста в Махачкале сообщили об отсутствии электроснабжения", "".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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