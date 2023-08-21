21 августа 2023, 21:59

Армянский солдат убит при обстреле

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Армянский военнослужащий Ваник Казарян погиб на границе в результате обстрела со стороны азербайджанских военных, заявило Минобороны Армении.

Как писал "Кавказский узел", сегодня дважды за сутки Армения и Азербайджан обменялись обвинениями в обстрелах.

По информации оборонного ведомства Армении, Ваник Арамович Казарян получил смертельное огнестрельное ранение на армянской позиции, расположенной в Гегаркуникской области Армении.

Инцидент произошел сегодня в районе 15.30 по армянскому времени (14.30 мск), говорится в поступившем корреспонденту "Кавказского узла" сообщении Минобороны Армении.

Комментариев от азербайджанской стороны относительно обвинений в причастности военных Азербайджана к гибели армянского солдата пока не поступало.

Напомним, утром Минобороны Армении также заявило, что 19 августа азербайджанские военные обстреливали позиции армянских солдат в Гегаркуникской области. Азербайджанское военное ведомство заявило, что обстрелам подверглись позиции в Гедабекском районе.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Правозащитники привлекли внимание к росту небоевых потерь в армии Армении", "Карабахский солдат обвинен в причастности к гибели Ваграма Авагяна", "Парламент Армении одобрил ужесточение мер против суицидов в армии".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

21 августа 2023, 23:02

  • Солтаев уклонился от ответа на вопросы правозащитников

    Юристы "Команды против пыток" на встрече с омбудсменом Чечни Мансуром Солтаевым попытались узнать, как будет обеспечиваться безопасность журналистки Елены Милашиной в республике и как продвигается расследование избиения волгоградца Никиты Журавеля в СИЗО. Добиться конкретных ответов на эти вопросы им не удалось.

21 августа 2023, 22:03

  • Военный из Астраханской области погиб на Украине

    Старшина Аслан Пскекбаев погиб на Украине, сообщила администрация Володарского района. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 184 военных из Астраханской области.

21 августа 2023, 21:33

21 августа 2023, 20:49

  • Сурен Саакян отпущен после задержания в Ереване

    Полицейские отпустили активиста Сурена Саакяна, задержанного за попытку установить палатку в ереванском парке для круглосуточных общественных обсуждений на тему будущего Армении и Нагорного Карабаха.

21 августа 2023, 19:55

  • Сварщику из Моздока отказано в компенсациях за травмы

    Моздокский райсуд отказался признать травмы сварщика Али Магомадова результатом несчастного случая на производстве и не удовлетворил требование о компенсации морального вреда. Решение будет обжаловано, заявила супруга пострадавшего.

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи