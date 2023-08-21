Армянский солдат убит при обстреле

21 августа 2023, 21:59

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Армянский военнослужащий Ваник Казарян погиб на границе в результате обстрела со стороны азербайджанских военных, заявило Минобороны Армении.

Как писал "Кавказский узел", сегодня дважды за сутки Армения и Азербайджан обменялись обвинениями в обстрелах.

По информации оборонного ведомства Армении, Ваник Арамович Казарян получил смертельное огнестрельное ранение на армянской позиции, расположенной в Гегаркуникской области Армении.

Инцидент произошел сегодня в районе 15.30 по армянскому времени (14.30 мск), говорится в поступившем корреспонденту "Кавказского узла" сообщении Минобороны Армении.

Комментариев от азербайджанской стороны относительно обвинений в причастности военных Азербайджана к гибели армянского солдата пока не поступало.

Напомним, утром Минобороны Армении также заявило, что 19 августа азербайджанские военные обстреливали позиции армянских солдат в Гегаркуникской области. Азербайджанское военное ведомство заявило, что обстрелам подверглись позиции в Гедабекском районе.

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