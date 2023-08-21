Сварщику из Моздока отказано в компенсациях за травмы

21 августа 2023, 19:55

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Моздокский райсуд отказался признать травмы сварщика Али Магомадова результатом несчастного случая на производстве и не удовлетворил требование о компенсации морального вреда. Решение будет обжаловано, заявила супруга пострадавшего.

Как писал "Кавказский узел", 3 декабря 2022 года следователи повторно отказали в возбуждении дела по жалобе на то, что сварщик из Моздока Али Магомадов получил тяжелые травмы при выполнении работ. Трудовая инспекция, которая также расследовала инцидент, тоже пришла к выводу, что несчастный случай не может квалифицироваться как произошедший на производстве. Следователи необоснованно отказались возбуждать уголовное дело, так как увечья Магомадов получил на работе, указал его адвокат в жалобе генпрокурору.

Али Магомадов получил увечья во время работы 12 августа 2022 года, когда на него обрушился грунт, заявила его супруга Залина Елхоева. В ходе доследственной проверки подтвердилось, что Магомадов работал в тот день, но, по данным руководства компании, Магомадова направили на объект не в качестве сварщика, а как представителя филиала. Руководство компании заявило, что Магомадов добровольно залез в яму и проводил сварочные работы, когда на него обрушился грунт.

Моздокский райсуд отказался удовлетворить иск Залины Елхоевой к ООО «Газпром-трансгаз-Ставрополь» и Моздокскому линейному производственному управлению магистральных газопроводов (ЛПУМГ). В иске содержались требования признать травмы, полученные Али Магомадовым, несчастным случаем на производстве и выплатить ему компенсацию морального вреда в сумме 100 тысяч рублей, сообщила сегодня корреспонденту "Кавказского узла" Залина Елхоева.

В исковом заявлении Елхоева указала, что работодатель не только не принял меры по расследованию несчастного случая на производстве, но и убедил Магомадова написать заявление об отпуске, в котором он якобы находился во время получения травмы.

"Компания обещала оплатить лечение мужу, однако обещание не было исполнено, медицинская помощь Магомадову была оказана в рамках ОМС", - заявила в суде Елхоева.

Представитель «Газпрома» придерживалась версии, что Магомадову никто не поручал газосварочные работы, его действия не были связаны с производственной деятельностью и проводились за пределами предприятия. Магомадову, по ее словам, было поручено следить, чтобы не были повреждены охранные зоны магистрального газопровода.

Она также сказала, что в связи с жаркой погодой сотрудники летом работают с 5 утра до 14 часов дня, так что несчастный случай с Магомадовым произошел в нерабочее время. На это Елхоева возразила, что ее муж не подписывал соглашение об изменении рабочего графика и просил суд учесть это при принятии решения.

Выслушав стороны и опросив свидетелей, суд пришел к выводу, что Магомадов получил увечья в нерабочее время, вне рабочего места и какую-либо работу по поручению работодателя не выполнял. Залина Елхоева сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что намерена обжаловать решение в Верховному суде Северной Осетии.

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