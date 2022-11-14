Семья сотрудника "Газпрома" из Моздока добивается компенсации за травмы на работе

14 ноября 2022, 12:48

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Житель Моздока Али Магомедов, который работает сварщиком в "Газпроме", получил тяжелые травмы во время работы, заявила его супруга Залина Елхоева. Работодатель отрицает, что работы выполнялись в рабочее время, а следователь необоснованно отказал в возбуждении уголовного дела, рассказал адвокат Анас Эльмурзаев.

Обращение от жительницы Моздока Залины Елхоевой поступило в Telegram-канал "Кавказского узла" 11 ноября. "Муж, единственный кормилец в семье, сломал позвоночник на работе (работает сварщиком в "Газпроме") и сейчас ему отказываются выплачивать компенсацию... Али Магомедов получил перелом левой лопатки. У него были сломаны 15 рёбер и грудина, 12-й грудной позвонок, поперечные отростки первого поясничного позвонка. И это только часть увечий, который получил мой муж", – отметила Елхоева", – написала она.

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Али Магомедов - получил сварщик шестого разряда, тяжёлые травмы он получил при обрушении на него грунта во время работы. Время, в которое произошла трагедия, было рабочим временем, и у него были все соответствующие документы, согласно которым он находился на объекте, рассказала его супруга Залина Елхоева. "Когда это произошло, они не вызвали ни скорую, ни МЧС. <…> Посадили его в легковую машину и увезли в больницу", – сказала Елхоева корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, документы о разрешении на работу в тот день у ее супруга были после трагедии похищены, данные в телефоне удалены, а в больницу не вызывали полицию. "Когда полиция всё же узнала о случившемся, и мы поехали на место, яма была уже закопана", – отметила Елхоева.

По ее словам, руководители Али Магомедова дали показания, что он просто проезжал мимо объекта, вышел из машины и прыгнул в яму. "Еще просили подписать какие-то бумажки, что это произошло дома, что он упал в колодец. Но у нас даже нет колодца дома, у нас центральная канализация, какой еще колодец. В больнице предлагали подписать, что муж поступил 13 августа, хотя он поступил 12 августа", – рассказала Елхоева.

По ее словам, Али Магомедов передвигается с помощью ходунка, его позвоночник сломан в четырёх местах. "У нас четверо несовершеннолетних детей, младшему пять лет. Мы жили на зарплату мужа. Я, бывало, подрабатывала няней. Сейчас все время провожу с мужем и не могу подрабатывать. Сейчас мы живем на больничное пособие, родственники помогают, с адвокатом тоже они помогли", – пояснила она.

Адвокат Магомедова Анас Эльмурзаев рассказал, что в ходе следственной проверки всё же подтвердилось, что Магомедов работал 12 августа. Показания об этом дало руководство моздокского подразделения компании. Согласно этим данным, Магомедова направили 12 августа на объект не в качестве сварщика, а как представителя филиала. Руководства компании заявило, что Магомедов добровольно залез в яму и стал проводить сварочные работы.

По версии следствия, Магомедов пострадал во внерабочее время. Адвокат Эльмурзаев рассказал, что на объекте, где произошёл обвал грунта, велись работы из-за хищения труб. Каких-либо разрешений на проведение земляных работ не было. Адвокат отметил, что Магомедов не знал, что его отправляют в качестве представителя филиала и в какие именно часы он должен выполнять эту работу. Также адвокат подчеркнул, что данных о том, что Магомедова проинструктировали по технике безопасности, нет. Журналы учёта охраны труда не велись.

Следственный отдел по Моздокскому району СКР по Северной Осетии 16 октября 2022 года отказал в возбуждении уголовного дела по жалобе о получении тяжелых травм Али Магомедовым при выполнении работ (копии документов есть в распоряжении "Кавказского узла"). При этом 8 ноября в своем Telegram-канале Следком информировал, что председатель ведомства Александр Бастрыкин взял под личный контроль дело Магомедова.

По мнению адвоката Эльмурзаева, когда следователь вынес решение об отказе в возбуждении уголовного дела, то он противоречил сам себе. "Если руководство признает направление своего работника, с ним должен был быть произведен инструктаж об охране труда и об этом должна быть запись в журнале с подписью работника", – отметил защитник.

Направляя человека на этот объект, ему не рассказали, что у них нет разрешения на проведение там каких-либо земляных работ, что там могут быть риски, добавил он. "Тем более они направили Магомедова работать в дождь. Магомедов не знал, что его направляют в качестве представителя для соблюдения охранной зоны. Почему-то предпочтение отдали позиции руководства, и критически отнеслись к показаниям этого сварщика", – подчеркнул Эльмурзаев.

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