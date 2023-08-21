Астраханец осужден за финансирование терроризма

21 августа 2023, 15:27

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Суд приговорил астраханца Ивана Гужвина к 8,5 года лишения свободы, признав его виновным в перечислении денег участнику террористической организации.

Южный окружной военный суд признал жителя Астрахани Ивана Гужвина 1999 года рождения виновным в содействии запрещенной в России террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам" и приговорил его к 8,5 года лишения свободы, сообщила сегодня пресс-служба УФСБ по Астраханской области.

По данным ведомства, Гужвин организовал сбор и перевод денег одному из активных участников террористической организации, действующей в Сирии. При обыске у него нашли банковские карты и исламскую литературу, информирует ТАСС.

Гужвин был обвинен по части 1.1 статьи 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности, финансирование терроризма). "Южный окружной военный суд признал Гужвина И. П. виновным в совершении инкриминируемого преступления и назначил ему наказание в виде восьми лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием первых двух лет и шести месяцев в тюрьме, а оставшейся части - в исправительной колонии строгого режима", - цитирует сообщение ведомства агентство.

Часть 1.1. статьи 205.1 УК РФ предусматривает от восьми лет до пожизненного лишения свободы.

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