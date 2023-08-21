Контрактник осужден в Новочеркасске за уклонение от службы

21 августа 2023, 09:06

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Суд в Новочеркасске приговорил к двум годам лишения свободы условно военнослужащего-контрактника Максима Щеку, признав его виновным в самовольном оставлении части.

По материалам дела, военнослужащий-контрактник Максим Щека не явился в воинскую часть. Новочеркасский гарнизонный суд признал его виновным в уклонении от службы и приговорил к двум годам лишения свободы условно.

В суде Щека пояснил, что на службу не вышел из-за болей в ноге, и что месяц занимался самолечением. Суд признал смягчающими обстоятельствами наличие у Щеки статус ветерана боевых действий, и положительную характеристику замначальника погрануправления ФСБ по Ростовской области, передали 20 августа "Кавказ. Реалии"*.

Комментариев от Максима Щеки или его представителей не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что 26 июля стало известно, что суд в Новочеркасске приговорил военного Руслана Высоцкого к восьми годам колонии, признав его виновным в убийстве сослуживца.

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