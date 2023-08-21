Имангазали Магомедов смог избежать депортации в Россию

21 августа 2023, 00:31

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Спустя год после задержания на Украине уроженец Дагестана Имангазали Магомедов покинул страну, выехав в Евросоюз.

Как сообщал "Кавказский узел", 29 марта стало известно, что суд в Сумской области Украины продлил 43-летнему Имангазали Магомедову срок пребывания в депортационном центре на шесть месяцев. Магомедов обжаловал это решение, попросив депортировать его в третью страну, так как считает небезопасным возвращение в Россию.

Имангазали Магомедов летом 2022 года перешел границу с Украиной, чтобы сбежать из-под административного надзора в России, и был задержан украинскими пограничниками. По его словам, он дважды просил убежища на Украине, но миграционная служба отказалась рассматривать его заявления. Решение покинуть Россию Магомедов объяснил давлением силовика, который требовал сотрудничать и "доносить на мусульман", угрожая в противном случае "посадить".

Имангазали Магомедов выехал в Евросоюз 19 августа в сопровождении украинских правозащитников, сообщило 20 августа издание "Кавказ.Реалии"*.

В какую конкретно страну выехал уроженец Дагестана – не уточняется из соображений безопасности, прокомментировал правозащитник Валерий Яковенко.

"Украина не предоставляет международную защиту во время ..., ситуация в стране непростая. В случае с Магомедовым она осложнилась и его российским гражданством. Поэтому доверитель покинул Украину для поиска защиты в третьей стране, безопасной для него", – заявил правозащитник., слова которого приводит издание.

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