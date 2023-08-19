Баку обвинил Степанакерт в использовании скорой помощи для перевозки боеприпасов

19 августа 2023, 09:51

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Карабахские военные использовали машину скорой помощи для перевозки оружия и боеприпасов, заявило Минобороны Азербайджана. Оборонное ведомство Нагорного Карабаха отвергло эти обвинения.

Минобороны Азербайджана 18 августа заявило на своем сайте, что карабахские военнослужащие использовали для перевозки оружия и боеприпасов машину скорой помощи.

По данным ведомства, средства технического наблюдения сняли на видео колонну, которая ехала по маршруту Ханкенди – Гайбалы – Дюканлар – Халфали, и в ее составе в сопровождении миротворцев будто бы ехала машина скорой помощи, в которой было оружие, боеприпасы, а также пехотные и противотанковые мины.

Оборонное ведомство Нагорного Карабаха отвергло обвинения в использовании скорой помощи для перевозки оружия и боеприпасов. "Сообщение Минобороны Азербайджана и распространяемое им видео не соответствуют действительности", – заявила пресс-служба ведомства 18 августа на его странице в Facebook*.

Недостоверная информация распространяется азербайджанской стороной в рамках подготовки к провокации, считает Минобороны Нагорного Карабаха.

Напомним, армянское название города Ханкенди – Степанакерт, села Гайбалы – Гайбалушен.

"Кавказский узел" также писал, что 19 августа Нагорный Карабах заявил, что азербайджанские военные обстреляли трактор в селе Муришен Мартунинского района, водитель которого выполнял сельхозработы. Минобороны России сообщило об одном нарушении режима прекращения огня.

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