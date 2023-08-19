Следствие ужесточило обвинение тренеру из Сумгаита по делу об убийстве ребенка

19 августа 2023, 00:30

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В связи со смертью ребенка на тренировке в Сумгаите тренеру Мехману Халилову предъявлены обвинения по статьям об убийстве человека в беспомощном состоянии и убийстве с особой жестокостью, сообщила Генпрокуратура. Отбор кандидатов для работы с детьми должен быть более строгим, считают опрошенные "Кавказским узлом" депутат и психолог.

Как писал "Кавказский узел", 29 апреля в больнице Сумгаита умер семилетний мальчик, госпитализированный с тяжелыми травмами, полученными во время спортивных занятий. Тренер по дзюдо и самбо Мехман Халилов был задержан и арестован по обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего (статья 126.3 УК Азербайджана, предусматривает от девяти до 12 лет лишения свободы). 14 августа Генпрокуратура отчиталась о передаче дела в суд.

Учитель физкультуры специализированной детско-юношеской школы N1 олимпийского резерва министерства науки и образования Азербайджана Мехман Халилов первоначально был обвинен в умышленном причинении тяжелых повреждений здоровью, повлекших смерть (статья 126.3 УК Азербайджана). По результатам расследования и изучения видеозаписей тренировок следствие ужесточило обвинение, переквалифицировав его на статьи об убийстве человека с особой жестокостью или опасным способом (статья 120.2.4 УК Азербайджана) и об убийстве при явном для обвиняемого беспомощном состоянии убитого (статья 120.2.9 УК Азербайджана). По этим статьям спортсмен может быть осужден на сроки от 14 до 20 лет или пожизненное заключение, сообщила 14 августа Генпрокуратура Азербайджана

Халилов себя виновным не признал, ранее он подавал апелляционную жалобу на решение суда о четырехмесячном аресте на время следствия. Жалоба была отклонена.

Во время тренировки, в которой погиб ребенок, мама мальчика заходила в спортивный зал и, увидев грубые действия тренера, возмутилась, хотела увести сына. Но Халилов накричал на женщину, сказав, что она растит мальчика как девочку, и чуть ее не ударил, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" отец погибшего мальчика.

По словам матери ребенка, после того, как тренер выставил за дверь, в коридоре она слышала крики. Когда стало ясно, что сыну плохо и нужен врач, тренер мешал вызвать скорую помощь, сообщила она корреспонденту "Кавказского узла".

Родители пока не решили, будут ли требовать от Халилова компенсации за смерть ребенка. "Будем участвовать в суде, посмотрим на поведение обвиняемого, будем определяться в зависимости от хода судебного процесса", - сказала мама ребенка.

Отец погибшего добавил, что он смотрел видеозаписи предыдущих тренировок и не заметил грубого отношения тренера к сыну.

Родители других детей, занимавшихся с тренером Халиловым, отказались комментировать поведение тренера.

Родители, как пострадавшая сторона, по решению пленума Верховного суда Азербайджана могут потребовать от виновника материальную компенсацию за гибель ребенка, подсчитав расходы понесенные на рождение, воспитание ребенка, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Бахруз Байрамов. Также возможно возмещение за моральные страдания. Суд вправе определить сумму компенсации, если решит что деньги должны быть выплачены родителям. Компенсация за моральный ущерб от преступления предусмотрена статьей 181.2.4 УПК Азербайджана, а компенсация за материальный ущерб, например, расходы на погребение убитого - статьей 181.3.2 УПК, подчеркнул юрист.

Мехман Халилов удовлетворял требованиям, установленным для работы с детьми по спортивным дисциплинам: это высшее образование и спортивные достижения тренера, результаты проверки его способности работать с детьми (педагогические навыки). Халилов – выпускник Академии спорта Азербайджана, завоевал призовые места в международных соревнованиях, , сообщил корреспонденту "Кавказского узла" представитель министерства науки и образования Азербайджана.

Случившееся показало необходимость обязательного психологического тестирования спортивных тренеров, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" психолог Севиндж Бабаева. По ее мнению, в том числе необходимо предотвратить поступление на работу в школу наркоманов и асоциальных людей.

Происшествие в сумгайытской школе должно стать сигналом к действиям для предотвращения повторения таких трагедий, отметил депутат Милли Меджлиса, бывший член сборной Азербайджана по карате-до Вюгар Искандеров.

"Министерство молодежи и спорта, спортивные федерации должны пересмотреть критерии работы с детьми. Тренер должен знать педагогику, психологию. Имеются пробелы в преподавании неолимпийских видов спорта. Диплом спортивной федерации не может быть документом, позволяющим спортсменам работать с детьми, не интересуясь здоровьем учеников", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Министерство молодежи и спорта, спортивные федерации должны провести повторную сертификацию учителей и тренеров, проверки в спортивных залах, проверить документы учителей и тренеров по спортивным дисциплинам. Делать это систематически, а не в виде кампании, уверен он. "Сейчас действует Закон "О физкультуре и спорте", в нем имеются пробелы. Есть необходимость пересмотреть закон и внести новые пункты", - сообщил депутат Искандеров.

Мехман Халилов вел спортивные занятия во внеурочное время, согласно установленной министерством практике привлечения титулованных спортсменов к занятиям с детьми по спортивным дисциплинам, заявило министерство образования и науки. В ведомстве отметили, что погибший не был учеником школы N19, где проводились занятия, а Мехман Халилов не работал учителем в этой же школе. Школьные спортивные залы предоставляются в пользование спортивным тренерам, работающим в специализированных спортивных школах детско-юношеского резерва Министерства науки и образования.

Об увольнениях руководства школы пока не сообщалось. "Решение в связи с гибелью ребенка в сумгаитской школе будет принято после вынесения судебного приговора", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" глава пресс-службы министерства науки и образования Джасарет Велиев.

Министр науки и образования Эмин Амруллаев отметил ранее, что неправильно осуждать всю систему спортивного воспитания в средних школах из-за одного трагического происшествия. "Не думаю, что преступление одного тренера навлекает тень на работу других учителей физкультуры и спортсменов, так как в системе Министерства науки и образования спортом занимается свыше 60 тысяч детей. Верим в справедливость правоохранительных органов, которые определят степень вины обвиняемого", - заявил он 4 мая в интервью агентству Trend.

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