Передано в суд дело о смерти ребенка в Сумгаите

14 августа 2023, 18:06

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Уголовное дело тренера по самбо Мехмана Халилова, обвиняемого в смерти семилетнего мальчика на тренировке, направлено в Сумгаитский горсуд.

Как писал "Кавказский узел", 29 апреля в больнице Сумгаита умер семилетний мальчик, госпитализированный с тяжелыми травмами, полученными во время спортивных занятий. Тренер по дзюдо и самбо Мехман Халилов был задержан и арестован по обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего (статья 126.3 УК Азербайджана, предусматривает от девяти до 12 лет лишения свободы).

Завершено расследование уголовного дела о смерти семилетнего ребенка, сообщила Генпрокуратура Азербайджана. "В ходе предварительного следствия были выявлены обоснованные подозрения в том, что во время тренировки по самбо в одной из городских школ тренер, 29-летний Мехман Халилов нанес многочисленные травмы своему подопечному […], от которых последний скончался", - сообщило ведомство.

Согласно сообщению, уголовное дело направлено для рассмотрения в Сумгаитский суд по тяжким преступлениям, информирует сегодня на своем сайте Meydan TV.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.