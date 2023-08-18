18 августа 2023, 18:16

Задержанный армянский резервист арестован в Азербайджане

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Генпрокуратура Азербайджана предъявила Гагику Восканяну обвинения по пяти статьям, в том числе в терроризме, незаконном обороте оружия и незаконном пересечении границы. Восканян помещен под арест.

"Кавказский узел" писал, что Минобороны Азербайджана заявило 16 августа о задержании армянского военнослужащего с оружием. Ведомство назвало задержанного Гагика Восканяна членом разведывательно-диверсионной группы. Минобороны Армении выясняет, как 40-летний армянский резервист оказался на азербайджанской стороне. Правительство Армении попросило Европейский суд по правам человека применить в отношении Азербайджана промежуточные меры в связи с пленением на границе армянского резервиста Гагика Восканяна. 

Генеральная прокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело и ведет предварительное расследование в связи с нарушением 16 августа государственной границы Азербайджана в Кельбаджарском районе  диверсионно-разведывательной группой ВС Армении в целях проведения террористическо-диверсионных операций, сообщило сегодня агентство Report.

Задержанный  "член армянских вооруженных формирований Гагик Восканян" арестован, говорится в публикации.

Восканяну предъявлены обвинения  в контрабанде, терроризме, незаконном обороте оружия и боеприпасов, возбуждении национальной, социальной или религиозной ненависти и вражды, с применением насилия или с угрозой его применения, незаконном пересечении границы Азербайджана группой лиц, сообщило сегодня агентство Caliber.

Как писал "Кавказский узел", 29 июля азербайджанские пограничники на пункте пропуска при въезде в Лачинский коридор задержали 68-летнего Вагифа Хачатряна, которого в числе других пациентов сотрудники Красного Креста везли в Армению на лечение. Генпрокуратура Азербайджана заявила, что он был в розыске по обвинению в нападении на азербайджанское село в 1991 году. Дочь задержанного Вера Хачатрян настаивает, что отцу необходима операция.

О гуманитарных последствиях закрытия Лачинского коридора можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Последствия закрытия Лачинского коридора".

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Примечание:

"Бакинские правозащитники связали задержание Хачатряна с непубличным реестром подозреваемых", "Два офицера вооруженных сил Армении обвинены в халатности", "Сотрудники Красного Креста навестили удерживаемых в Азербайджане армянских солдат".

Автор: "Кавказский узел"

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