Крупный пожар произошел в грузовом терминале в Новороссийске

18 августа 2023, 10:44

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В Новороссийске из-за возгорания деревянных поддонов произошел крупный пожар на территории грузового терминала на улице Макарова.

По данным спасателей на 9.30 мск, площадь пожара составила 1,3 тыс. кв. м.

"Поступило сообщение о пожаре по адресу: г. Новороссийск, ул. Маркова. Установлено, что произошло возгорание деревянных паллетов в грузовом терминале на площади 1,3 тыс. кв. м", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте главного управления МЧС России по Краснодарскому краю.

В ликвидации пожара задействованы 42 человека и 14 единиц техники.

"Кавказский узел" ранее сообщал, что утром 4 августа в акватории Новороссийска произошли взрывы. По словам очевидцев, в море загорелся, а затем взорвался неизвестный объект. В акватории Новороссийска отражена атака украинских безэкипажных катеров на военную базу, заявило Минобороны. В порту Новороссийска был введен временный запрет на движение судов, позже ограничения были сняты.

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