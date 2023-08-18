Армения сообщила об обстреле аэропорта в Капане

18 августа 2023, 10:08

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Аэропорт «Сюник» в Капане обстрелян с азербайджанской стороны, повреждены окно и крыша аэропорта, сообщила СНБ Армении.

Ночью в 04.24 по местному времени ( 03.24 мск) аэропорт «Сюник» в Капане был обстрелян с азербайджанской стороны, сообщила Служба национальной безопасности Армении на своем официальном сайте.

Стрелок подъехал на автомобиле к территории близ аэропорта «Сюник» в Капане с азербайджанской стороны, трижды выстрелил в сторону аэропорта и скрылся. По данным СНБ, две пули повредили окно и крышу аэропорта.

"Призываем азербайджанские власти провести надлежащее расследование инцидента и предпринять меры для исключения повторения аналогичных случаев", - отмечено в сообщении СНБ Армении, которое перевел корреспондент "Кавказского узла".

В то же в время армянские спецслужбы выразили готовность совместно расследовать инцидент, а также передать азербайджанской стороне соответствующие видеоматериалы. Отметим, что накануне премьер-министр Армении Никол Пашинян с рабочим визитом отправился в Сюник авиарейсом Ереван-Капан. Он, в частности, заявил, что регулярные рейсы начнутся со следующей недели.

"Кавказский узел" сообщал, что Баку и Ереван регулярно обмениваются обвинениями в обстрелах. 16 августа Минобороны Армении заявило об обстреле его военных в Гегаркуникской области. Военное ведомство Азербайджана сообщило, что его военные подверглись обстрелу в Нахичеванской автономной республике и Кельбаджарском районе. 17 августа Минобороны Азербайджана заявило об обстрелах в Кельбаджарском направлении, а Минобороны Армении заявило, что азербайджанские подразделения открыли огонь по армянским военным в направлении Ерасха.

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