Армения обвинила Азербайджан в обстреле на границе

17 августа 2023, 21:42

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Азербайджанские подразделения открыли огонь по армянским военным в направлении Ерасха, заявило сегодня Минобороны Армении.

"Кавказский узел" писал, что стороны регулярно обмениваются обвинениями в обстрелах. 16 августа Минобороны Армении заявило об обстреле его военных в Гегаркуникской области. Военное ведомство Азербайджана сообщило, что его военные подверглись обстрелу в Нахичеванской автономной республике и Кельбаджарском районе. Сегодня Минобороны Азербайджана заявило об обстрелах в Кельбаджарском направлении. Оборонное ведомство Армении опровергло это заявление.

Азербайджанские подразделения обстреляли армянские позиции в направлении Ерасха, сообщило оборонное ведомство Армении.

"17 августа вечером с 21.15 до 21.30 (с 20.15 до 21.30 мск) азербайджанские подразделения открыли огонь из стрелкового оружия по армянским позициям, расположенным в Ерасхе", - сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник пресс-службы Минобороны Армении.

Минобороны Азербайджана к 21.20 мск на своем сайте и в соцсетях не прокомментировало это заявление.

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