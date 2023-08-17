17 августа 2023, 12:06

Азербайджан заявил об обстрелах со стороны Армении

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Позиции азербайджанской армии подверглись обстрелам в Кельбаджарском направлении, заявило Минобороны Азербайджана. Оборонное ведомство Армении опровергло это заявление.

"Кавказский узел" писал, что стороны регулярно обмениваются обвинениями в обстрелах. 16 августа Минобороны Армении заявило об обстреле его военных в Гегаркуникской области. Военное ведомство Азербайджана сообщило, что его военные подверглись обстрелу в Нахичеванской автономной республике и Кельбаджарском районе.

Поздно вечером 16 августа подразделения вооруженных сил Армении подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Йеллиджа Кельбаджарского района, заявило сегодня Минобороны Азербайджана на своем сайте.

"Подразделениями азербайджанской армии были приняты ответные меры в указанном направлении", - сказано в сообщении.

Минобороны Армении заявило, что эта информация "не соответствует действительности".

"Министерство обороны Азербайджана распространило очередную дезинформацию", - говорится в сообщении на сайте армянского оборонного ведомства.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Армения анонсировала продолжение переговоров с Азербайджаном", "Ереванские активисты обвинили Россию в равнодушии к жителям Нагорного Карабаха", "Минобороны Армении заявило об обстреле наблюдателей миссии Евросоюза".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

17 августа 2023, 11:48

17 августа 2023, 11:16

17 августа 2023, 10:58

17 августа 2023, 10:04

  • Около 200 человек приняли участие в импровизированном митинге в Степанакерте

    Встреча на площади Возрождения в Степанакерте прошла по призыву активистов, организовавших акцию у базы российских миротворцев. Встреча переросла в импровизированный митинг. Цель активистов -мирными методами добиться  прекращения блокады Нагорного Карабаха, заявил лидер Революционной партии Арцаха Артур Осипян.

17 августа 2023, 09:35

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи