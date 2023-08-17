17 августа 2023, 12:06
Азербайджан заявил об обстрелах со стороны Армении
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Позиции азербайджанской армии подверглись обстрелам в Кельбаджарском направлении, заявило Минобороны Азербайджана. Оборонное ведомство Армении опровергло это заявление.
"Кавказский узел" писал, что стороны регулярно обмениваются обвинениями в обстрелах. 16 августа Минобороны Армении заявило об обстреле его военных в Гегаркуникской области. Военное ведомство Азербайджана сообщило, что его военные подверглись обстрелу в Нахичеванской автономной республике и Кельбаджарском районе.
Поздно вечером 16 августа подразделения вооруженных сил Армении подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Йеллиджа Кельбаджарского района, заявило сегодня Минобороны Азербайджана на своем сайте.
"Подразделениями азербайджанской армии были приняты ответные меры в указанном направлении", - сказано в сообщении.
Минобороны Армении заявило, что эта информация "не соответствует действительности".
"Министерство обороны Азербайджана распространило очередную дезинформацию", - говорится в сообщении на сайте армянского оборонного ведомства.
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Автор: "Кавказский узел"