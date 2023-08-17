Азербайджан заявил об обстрелах со стороны Армении

17 августа 2023, 12:06

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Позиции азербайджанской армии подверглись обстрелам в Кельбаджарском направлении, заявило Минобороны Азербайджана. Оборонное ведомство Армении опровергло это заявление.

"Кавказский узел" писал, что стороны регулярно обмениваются обвинениями в обстрелах. 16 августа Минобороны Армении заявило об обстреле его военных в Гегаркуникской области. Военное ведомство Азербайджана сообщило, что его военные подверглись обстрелу в Нахичеванской автономной республике и Кельбаджарском районе.

Поздно вечером 16 августа подразделения вооруженных сил Армении подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Йеллиджа Кельбаджарского района, заявило сегодня Минобороны Азербайджана на своем сайте.

"Подразделениями азербайджанской армии были приняты ответные меры в указанном направлении", - сказано в сообщении.

Минобороны Армении заявило, что эта информация "не соответствует действительности".

"Министерство обороны Азербайджана распространило очередную дезинформацию", - говорится в сообщении на сайте армянского оборонного ведомства.