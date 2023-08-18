Родители учеников рассказали о нехватке школьных принадлежностей в Нагорном Карабахе

18 августа 2023, 09:46

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Многих школьных принадлежностей нет в продаже в Нагорном Карабахе, и в преддверии учебного года приходится брать вещи у знакомых, рассказали родители школьников. К решению проблемы нехватки школьных ранцев подключились благотворительные фонды, сообщили в Минобразования.

Как писал "Кавказский узел", в Нагорном Карабахе из-за блокады возникла нехватка школьных рюкзаков, поэтому нет возможности провести ежегодную акцию по их раздаче первоклассникам, заявило Минобрнауки Нагорного Карабаха. Ведомство объявило сбор школьных рюкзаков среди жителей.

15 июня правительство Нагорного Карабаха заявило, что Азербайджан запретил все гуманитарные пассажирские и грузовые перевозки по Лачинскому коридору. Школы и детсады столкнулись с угрозой закрытия, полностью остановилась работа общественного транспорта. В Нагорном Карабахе наблюдается отсутствие топлива, лекарств и продуктов первой необходимости. Местные жители рассказали 13 августа, что страдают от скудости рациона и нехватки продуктов. О гуманитарных последствиях закрытия Лачинского коридора можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Последствия закрытия Лачинского коридора".

Несмотря на то, что в Нагорный Карабах не привозятся школьные принадлежности, сумки и одежда, и не хватает продуктов питания, все же решено начать учебный год с 1 сентября, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" сотрудница пресс-службы Минобразования Нагорного Карабаха, отметив, что будет работать более 110 школ.

"Из-за блокады министерство не сможет провести традиционную акцию по предоставлению школьных портфелей и канцелярских принадлежностей первоклассникам и начало процесс сбора их у граждан, и заказано шитье рюкзаков на местных предприятиях. Также не будет новых учебников, которые ежегодно печатаются в Армении. Также невозможно стало привезти школьные лаборатории биологии, химии", - рассказала она.

Отсутствие транспорта также помешает добираться до школ учителям и ученикам, которые имеют проблемы с опорно-двигательным аппаратом, отметила представитель министерства. "Наиболее актуальна проблема отопления, так как нет газа. Возможно, занятия в школах будут продолжаться до тех пор, пока позволяют погодные условия", - сказала она.

Чтобы решить проблему нехватки школьных ранцев и сумок, правительство Нагорного Карабаха запустило проект «Сумка света». В рамках проекта благотворительные фонды закупят и подарят школьниками ранцы и сумки. Первую партию в 1900 сумок и рюкзаков закупит фонд «Армянское образовательное учреждение» из Армении. Сумки и рюкзаки шьются в одном из предприятий Степанакерта, отметила сотрудница Минобразования.

"Предложение фонда «Армянское образовательное учреждение» — большая поддержка для Арцаха (Нагорного Карабаха. – прим. "Кавказского узла"). 1900 ранцев – это первый этап программы. По возможности будет сшито больше, не только для первоклашек, но и для взрослых школьников, так как еще ряд фондов из Армении пожелали участвовать в проекте в таком же формате", - сказала сотрудница пресс-службы.

Она добавила, что министерство также обратилось к населению с призывом, если у кого-то есть новые школьные сумки и принадлежности, подарить их школьникам, и многие уже отозвались.

Дети должны учиться в любом случае, и учебный процесс должен быть организован, несмотря на трудности, считает завуч школы № 8 в Степанакерте Ирина Осипова. "С августа начался процесс приема детей в школы. В первые дни августа у нас уже были сформированы все первые классы. Идет процесс приема в нулевые классы и в классы старшей школы", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла", отметив, что в первый классы их школы пойдут около 90 детей, а всего там учатся 1100 школьников.

Ирина Осипова отметила, что многие откликнулись на призыв Минобразования помочь со школьными сумками и принадлежностями, и в школу приходит много людей. Люди приносят только новые вещи, потому что в объявлении было сказано, что "использованное не принимается", добавила она.

К новому учебному году купить ничего не удалось, сообщила мать двоих детей Раиса Саркисян. "Магазины пустые, найти необходимые товары просто невозможно. Но нам сказали, что новый учебный год в Арцахе начнется вовремя, и потому мы начали готовиться. Купить ничего не удалось, поэтому прибегли к методу взаимопомощи. Потом оказалось, что все так делают. Родные предоставили форму, знакомые - рюкзак и тетради, соседи - блокнот и ручки. У кого-то даже дневник нашелся новый. Так что мои два ребенка к школе готовы. Но вот большая проблема с обувью. Вынуждены надеть старые, но в хорошем состоянии", - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Мать двух школьников Марианна Саркисян заметила, что дети ежегодно с нетерпением ждут школьной ярмарки. "И для них трагедия, что будут без новых ранцев и новых школьных принадлежностей… Мы, родители, ежегодно жаловались, что собрать ребенка в школу дорого, что много чего надо покупать, что надо экономить. А оказывается, это был настоящий праздник - ходить по ярмарке, выбирать детям самое лучшее, радовать их. Теперь всего этого нет, дети грустные. Я надеюсь, что отменят школьную форму, так как нет в продаже, а сын за лето вырос, прошлогодняя форма мала. Надо будет еще экономить ручки, карандаши, что остались с прошлого года. Надеюсь, хоть с учебниками у детей не будет проблем – всем раздадут по всем предметам", - сказала женщина корреспонденту "Кавказского узла".

Мать четырех детей Нанар Атанесян выразила сомнение в необходимости начинать занятия в школе в условиях блокады. "А правильно ли, что 1 сентября дети пойдут в школу, учитывая, что блокада с каждым днем углубляется, дети все больше недоедают?" – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Атанесян отметила, что новых школьных принадлежностей купить не удалось. "Не смогли ничего нового приобрести. Высыпали все, что осталось с прошлого года – ранцы, тетради, другие принадлежности. Распределили между четырьмя детьми. В начале все самое лучшее выделили первокласснику – младшему сыну, а потом остальные разобрали то, что осталось. Но всего этого им хватит на месяц или два. Что потом будет – на чем писать, чем рисовать или чертить – будет проблематично. Но больше меня волнует, как дети будут сидеть на уроках? У меня дочь уже страдает от недоедания – обмороки, и волосы выпадают. У сына сонливость. Многие родители жалуются, что детям уже трудно из-за недоедания. А если на уроке детям будет плохо? В сентябре еще жарко, и это тоже может негативно повлиять на детей. Я все же сомневаюсь, надо ли начинать уроки", - сказала женщина.

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