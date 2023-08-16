Правозащитники зафиксировали активность силовиков в Зязиков-Юрте

16 августа 2023, 10:40

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В ингушском селе Зазиков-Юрт, где с апреля действует режим контртеррористической операции, участились рейды силовиков. Они досматривают автомобили и проводят обыски в домах, сообщил Центр защиты прав человека "Мемориал".

Как писал "Кавказский узел", нападение на пост ДПС на границе Ингушетии и Северной Осетии, произошло в ночь на 28 марта. В розыск были объявлены шесть жителей Ингушетии. Позднее двое из них (Рамазан Эльдиев и Мовсар Коттоев) были найдены мертвыми. Был введен режим контртеррористической операции, но разыскиваемым еще дважды удалось уйти от силовиков после перестрелок – 3 апреля в Малгобеке и 5 апреля в Зязиков-Юрте, а силовики при этом оба раза понесли потери. 7 апреля один из четырех разыскиваемых (Амир Боков) сдался полиции, на следующий день стало известно о задержании еще одного, Микаила Мошхоева. В розыске оставались Амирхан Гуражев и Адам Оздоев. В июле силовики увеличили до 5 миллионов рублей размер вознаграждения за информацию о Гуражеве и Оздоеве.

В Малгобекском районе Ингушетии уже пятый месяц действует режим контртеррористической операции, введенный 3 апреля. В Зязиков-Юрте в июле увеличилась активность силовиков, сообщил 15 августа Центр защиты прав человека "Мемориал".

"Множество силовиков приезжает на бронетехнике каждый день, кроме выходных. Они блокируют все въезды и выезды из села, проверяют все въезжающие и выезжающие автомобили и проводят обыски в каждом дворе. Обычно в день силовики проверяют не больше двух переулков — примерно 30-40 домовладений", - говорится в публикации на сайте правозащитной организации.

По словам жителей села, некоторые домовладения силовики проверяют очень тщательно: заглядывают в шкафы и тумбочки, а другие более поверхностно, ограничиваясь осмотрами дворов, домов и подсобных помещений. Силовики не представляются и не показывают документы, но ведут себя вежливо. Если сельчане не открывают им ворота, они перелезают через забор при помощи лестницы и сами их открывают.

Такими мероприятиями силовики просто тянут время, считает один из местных жителей. «У них режим КТО, они получают хорошую надбавку и командировочные. Куда им торопиться? Да и видимость деятельности надо создавать. Я не вижу другого объяснения. У нас в селе примерно 700 дворов. Такими темпами они будут проводить эти проверки еще долго", - приводятся в публикации его слова.

Напомним, потери силовиков в ходе боя в Зязиков-Юрте, включая трех убитых и восемь раненых, стали наибольшим числом жертв за день среди силовиков в Ингушетии после августа 2012 года, следует из хроники вооруженных инцидентов в Ингушетии, которую с 2006 года ведет "Кавказский узел".

Подробности серии инцидентов в марте-апреле 2023 года в Ингушетии собраны в справке "Кавказского узла" "Активизация вооруженного подполья в Ингушетии весной 2023 года".

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