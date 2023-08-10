Жильцы дома по улице Айвазовского в Махачкале, стоп-кадр видео "Кавказского узла", https://www.youtube.com/watch?v=wh4Es4NajX8&t=1s

10 августа 2023, 06:07

Часть жильцов вернулась в махачкалинскую многоэтажку после взрыва

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Два из пяти подъездов дома на улице Айвазовского в Махачкале после взрыва признаны опасными для людей, жильцам остальных трех подъездов разрешили вернуться домой. 

Как писал "Кавказский узел", при взрыве газа в многоэтажном доме на улице Айвазовского в Махачкале 9 августа пострадали 8 человек, 150 жильцов дома были эвакуированы. По данным источника в экстренных службах, повреждено около 20 квартир.

Комиссия, обследовавшая дом №2 по улице Айвазовского после взрыва газа, запретила жильцам двух разрушенных подъездов возвращаться в квартиры. Из-за значительных разрушений пребывание в этих квартирах опасно для жизни людей, сообщил глава города Юсуп Умавов.

Двери в два подъезда закрыты, наиболее пострадавшая часть дома обесточена и отключена от коммуникаций. Некоторые из жильцов отправились к родственникам, другим власти предоставили временное жилье в гостинице, написал чиновник в своем Telegram-канале вечером 9 августа.

10 августа специалисты министерства строительства вместе с сейсмологами должны сделать вывод, подлежат ли квартиры в двух подъездах восстановлению. Жильцам остальных трех подъездов позволили вернуться в квартиры, в их части дома возобновили подачу коммунальных услуг, кроме газа, добавил Умавов.

Следственные органы пока не обнародовали результатов проверки по факту взрыва в Махачкале. Глава СКР Александр Бастрыкин поручил главе регионального управления Следкома доложить о ходе проверки, указано в официальном Telegram-канале ведомства.

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Примечание:

"Два взрыва газа с тремя пострадавшими произошли за сутки в Хасавюрте", "Суд утвердил оправдательный приговор владелице банкетного зала "Лайли"", "Восемь домов отключены от газа после взрыва в Махачкале".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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