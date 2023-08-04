04 августа 2023, 03:55

Осужденный за рейд Басаева на Дагестан погиб в махачкалинском СИЗО

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Уроженец Ставропольского края Загир Якубов, осужденный на 14 лет как участник нападения группировки Шамиля Басаева и Хаттаба на Дагестан в 1999 году, покончил с собой. 

Как писал "Кавказский узел", дело уроженцев Ставрополья Расула Майлубаева и Загира Якубова, обвиняемых в участии в нападении группировки Басаева и Хаттаба на Дагестан в 1999 году, было передано в суд в октябре 2021 года. Приговор им был вынесен в январе 2023 года, оба получили по 14 лет строгого режима.

7 августа 1999 года из Чечни на территорию Дагестана вошли более тысячи вооруженных бойцов под руководством Шамиля Басаева и иорданца Амира Хаттаба. Более месяца в республике продолжались бои, лишь 15 сентября 1999 года министр обороны Игорь Сергеев отчитался, что территория Дагестана полностью освобождена от участников нападения, говорится в справке "Кавказского узла" "Вторжение боевиков в Дагестан (1999)".

Осужденный Загир Якубов покончил с собой в махачкалинском СИЗО-1, сообщил 3 августа зампред Общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев.

По информации Хадулаева, Якубов покончил с собой за два дня до этапирования в колонию. "Органами прокуратуры была проведена проверка. Факт суицида был зафиксирован видеокамерами", - написал он в своем Telegram-канале.

Согласно сообщению замглавы ОНК Дагестана, инцидент произошел еще две недели назад. В публикации Хадулаева есть фотография предмета, который, согласно официальной версии, использовал Якубов для совершения суицида. Авторы нескольких комментариев в его канале выразили недоумение, что такой предмет, несмотря на строгие правила СИЗО, был в распоряжении заключенного.

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Примечание:

"Уроженец Дагестана осужден за нападение на псковских десантников в Чечне", "Житель Чечни осужден по делу о нападении на российских военных", "Житель Ставрополья задержан по делу об атаке Басаева на Дагестан".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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