Жители поселка под Астраханью потребовали реакции властей на проблему с водоснабжением

03 августа 2023, 06:53

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В поселке Ассадулаево в Приволжском районе нет водоснабжения, а обращения к властям не дают результатов, пожаловались местные жители в соцсети. Часть комментаторов раскритиковала чиновников, а другая часть посоветовала жителям поселка писать жалобы федеральным властям.

Как сообщал "Кавказский узел", в Астраханской области проблема с подачей воды имеет систематический характер, местные жители регулярно жалуются на отсуствие водоснабжения. Так, 15 июня жители села Началово под Астраханью рассказали, что на протяжении нескольких лет им регулярно отключают воду, а когда дают, то она течет из крана грязная.

Жалоба жителей поселка Ассадулаево в Приволжском районе Астраханской области на проблему с водоснабжением была опубликована 2 августа в паблике "Типичная Астрахань" в соцсети "ВКонтакте".

"Поселок Ассадулаево. Платим за воду, которой нет и которая дороже чем питьевая. Власти бездействуют, половина села без воды. Люди не знают кому обращаться помогите пожалуйста решить проблему", – сказано в публикации.

Эта запись в паблике "Типичная Астрахань", на который подписано почти 129 тысяч пользователей, на 06.50 мск 3 августа набрала 107 отметок "нравится" и 41 комментарий. Часть их авторов раскритиковала власти.

"Этим должен заниматься губернатор, но ему не до этого", – заявила Елена Стрельцова.

"Муж чистил фильтр, а там куча ракушек. Задал вопрос БИОМу, получил ответ, что у нас хотя бы рыбки не попадаются. А есть и такие случаи. Вот и весь ответ", – пожаловалась Анастасия Костылёва.

Другая часть пользователей посоветовала писать жалобы. "Да пишите всем селом во все инстанции и в администрацию президента", – написал Андрей Бородавченко.

"Пусть все село напишет на Кремлин.ру (аппарат президента). Тогда зашевелятся, я вас уверяю. Ни один человек и ни два должны писать, а все", – посоветовала Zukhra Dzhumagulova.

Прочие комментаторы заявили, что в их населенных пунктах тоже проблема с водоснабжением. "В селе Карагали то же самое, а оплата если не ошибаюсь 34 рубля 30 копеек", – написал Руслан Яник.

"В Башмаковке такая же ситуация", – отметил Джалиль Сафаров.

"В поселке Первое Мая тоже такая ситуация. Вода отвратительного качества", – пожаловалась Эльвира Кузнецова.

"Камызяк давно уже это обезвоживание терпит. И свет выключают. Как ветер подует или капля с неба ни воды, ни света. Как жить людям? Хорошо, у кого генератор и скважина. А если нет?" – задалась вопросом Марина Деева.

"Вся область страдает", – отметил Рашид Умеров.

На 06.50 мск на сайте администрации Приволжского района нет комментариев относительно жалоб жителей поселка Ассадулаево на проблему с водоснабжением.

"Кавказский узел" также писал, что вице-губернатор Астраханской области Олег Князев рассказал 21 января, что в селе Зеленга Володарского района уже несколько лет проблема с водоснабжением из-за судебных разбирательств между ресурсоснабжающей организацией и властями. Сами сельчане заявили, что выйдут на акцию протеста, если чиновники не разберутся с ситуацией.

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