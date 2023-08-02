Суд в Волгограде отказался рассматривать жалобу заключенного на условия СИЗО

02 августа 2023, 02:27

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Осужденный Константин Фокин подал в суд на Федеральную службу исполнения наказаний и потребовал выплатить ему 500 тысяч рублей компенсации морального вреда за плохие условия в волгоградском следственном изоляторе. Суд отказался рассматривать иск из-за пропуска срока исковой давности.

Волгоградец Константин Фокин пожаловался на то, что в СИЗО, где он находился, были очень плохие условия содержания.

По словам Фокина, камеры в изоляторе были переполнены, спать приходилось по очереди, а за столом для приема пищи помещались лишь два человека, тогда как остальные вынуждены были есть на полу. Также, по словам волгоградца, стол располагался в метре от неогороженного унитаза, а мыть посуду приходилось над унитазом, где располагался кран с холодной водой. Также, сообщил Фокин, в помещении была антисанитария, скапливалась влага, не было принудительной вентиляции, на стенах была плесень и грибок, информируют 1 августа "Кавказ.Реалии"*.

Иск Фокина рассмотрел Центральный районный суд Волгограда. В решении, опубликованном на сайте суда, говорится, что Фоки в предварительное судебное заседание не явился, а полномочия его представителя не были подтверждены надлежащим образом. Представители ответчика заявили, что срок исковой давности для обращения в суд был пропущен. Суд отметил, что пропуск срока обращения в суд без уважительной причины, а также невозможность восстановления пропущенного срока обращения в суд являются основанием для отказа в удовлетворении административного иска.

Ранее "Кавказский узел" писал, что мужчина, отбывающий наказание в Кабардино-Балкарии, подал иск к исправительному учреждению и следственному изолятору в Новороссийске, заявив, что заразился там ВИЧ. Его иск был отклонен.

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