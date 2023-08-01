Отчет мэрии Грозного напомнил о практике принуждения жителей Чечни к участию в субботниках

01 августа 2023, 19:00

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Более 500 человек из 30 ведомств приняли участие в серии субботников в "английском замке", сообщил мэр Грозного. Пользователи сети усомнились в добровольном решении жителей города принять участие в очистке разрушенного здания.

Мэр Грозного Хас-Магомед Кадыров провел рабочую инспекцию на территории "Английского замка" в Шейх-Мансуровском районе столицы, где проверил ход работ по приведению территории в ухоженный вид, сообщила мэрия Грозного в своем Telegram-канале. "Это место всегда пользовалось большой популярностью среди жителей и гостей столицы, поэтому, с целью обеспечения возможности безопасного посещения объекта, мэрия Грозного организовала серию субботников на территории полюбившейся достопримечательности. На призыв о совместных работах откликнулось более пятисот человек, которые очистили здание от всего мусора. В работе было задействовано свыше 30 ведомств. Была привлечена спецтехника. В ходе работ очищено три этажа, 60 внутренних помещений и три коридора", - говорится в сообщении от 30 июля.

Речь идет о здании, построенном в 20-х годах прошлого века по заказу работавших тогда в Чечне английских нефтяников, отметил читатель "Кавказского узла". "По виду действительно напоминает старинный замок. До начала войны в здании располагался ГрозНИИ. Во время штурма Грозного "английский замок" подвергался обстрелам и полностью выгорел. Долгие годы здание было заброшенным, но теперь городские власти о нем вдруг вспомнили, и решили привести в надлежащий вид, потому как оно вызывает интерес у жителей и туристов. А как очистить здание и прилегающую к нему территорию в несколько гектаров, без особых расходов и дефицита рабочих? Правильно, путем организации субботников. <...> Само собой, никто никого «не принуждал». Бюджетники, забросив все свои домашние дела, просто решили посвятить свои выходные дни такому нужному и необходимому делу (официальная позиция)", - написал он.

Информацию о субботниках в "английском замке" опубликовал Instagram*-паблик "ЧП/Чечня", на который подписаны 389 тысяч человек. К 18.40 мск эта публикация набрала четыре комментария. "Власти бесплатно эксплуатируют народ" - написал salman_dadaev.95. "Теперь туда можно ходить?" - поинтересовался istamul001. "Можно, на субботник" - ответил пользователь с ником cobra_grz.

"Кавказский узел" также писал, что в сентябре 2020 года бюджетники Урус-Мартановского района сообщили, что вынуждены были участвовать в субботнике, организованном местными властями, причем помимо территорий своих организаций они убирали дополнительно закрепленные за ними участки. В октябре 2020 года работники бюджетных организаций Надтеречного района и школьники посетовали, что им пришлось заниматься очисткой берегов Терека, организованной властями Чечни.

Весной 2021 года стало известно, что работники грозненских детсадов и школ получили от чиновников указание поучаствовать в субботниках. Бюджетники и предприниматели получили разнарядки на участие в субботниках в Грозном, сообщили горожане. Наводить порядок в Грозный приходится ездить и жителям из районов республики, указала жительница Урус-Мартана.

Сотрудники бюджетных организаций в Чечне неоднократно жаловались на принуждение к участию в различных мероприятиях. В частности, в июле 2020 года стало известно, что руководство бюджетных учреждений под страхом увольнения заставляет сотрудников регистрироваться в соцсетях и участвовать в провластном флешмобе. Студенты и бюджетники в Чечне также сообщали о принуждении к посещению футбольных матчей "Ахмата", к участию в массовых молитвах и митингах.

Масштабное привлечение жителей Чечни к субботникам - продолжение традиций советских времен, при том, что власти республики имеют возможность нанять рабочих за деньги, считает глава комитета "Гражданское содействие"** Светлана Ганнушкина**. По ее данным, Чечня - единственный регион, где регулярно практикуются организованные властями субботники. Использование бесплатной рабочей силы позволяет чиновникам присваивать деньги, которые выделяются из бюджета на проведение работ, отметил президент международного общественно-политического движения "Ассамблея народов Кавказа" Руслан Кутаев.

Закон позволяет отказаться работникам от принудительных работ, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Андрей Степанов, специализирующийся на трудовом праве. При нежелании участвовать в субботнике человек может сослаться на статью 4 Трудового кодекса, запрещающую принудительный труд, статью 60, запрещающую требовать от работника выполнения работы, не прописанной в трудовом договоре, и статью 113, запрещающую привлекать работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни иначе как с их письменного согласия (исключение составляют только природные и техногенные катастрофы), отметил он.

Заставлять бюджетников участвовать в субботниках незаконно, сказал ранее корреспонденту "Кавказского узлу" адвокат Евгений Черноусов. "У работодателя нет оснований требовать от сотрудников их свободное время тратить по его указанию", – пояснил он. Однако обращение даже в федеральные ведомства и суды ничего не даст, так как жалоба будет "спущена" в нижестоящие органы в Чечню, констатировал адвокат. Кроме того, у заявителя могут возникнуть проблемы с работодателем. "В таком случае я советую обращаться в СМИ для огласки ситуации. Федеральному центру очень не нравится, когда происходят подобные скандалы, а Кадырову совсем не хочется терять авторитет в глазах Путина... Оптимально, чтобы жалоба была коллективная, а поведение работодателя было записано на видео", – посоветовал Черноусов.

Бюджетники могут пожаловаться в прокуратуру на принуждение к участию в общественном мероприятии, для этого можно сделать скриншоты сообщений в мессенджере, записать требования на диктофон либо записать звонок при помощи специальных приложений в телефоне. Однако федеральные органы власти не будут заниматься этими жалобами, рассказала ранее "Кавказскому узлу" юрист московской правозащитной организации "Право-45" Юлия Федотова. "И даже если обращение будет направлено в Генеральную прокуратуру России, его спустят по подведомственности в Чечню", – подчеркнула она.

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