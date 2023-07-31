Жители махачкалинского поселка потребовали отремонтировать мост

31 июля 2023, 08:06

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Мост в махачкалинском поселке Сулак находится в ветхом состоянии, и обращения к властям с просьбой о ремонте не дают результатов, пожаловалась в соцсети местная жительница. Это сооружение находится в аварийном состоянии уже длительное время и по нему не могут проехать машины экстренных служб, отметили в комментариях другие жители поселка.

Жалоба жительницы махачкалинского поселка Сулак в Кировском районе на то, что чиновники не реагируют на просьбы построить новый мост, была опубликована 30 июля в Instagram-паблике* tut.dagestan.

"Администрация только обещает сделать нам мост, который находится в поселке Сулак Кировского района. Мост в ужасном состоянии по нему невозможно ходить, он уже качается. Огромные балки падают в реку. Обещали сделать ремонт до 1 июля. Не сделали. А скоро дети пойдут в школу. Нам взрослым страшно по нему ходить. Раньше хоть перила были. Сейчас и их нет", – сказано в публикации.

Эта запись в Instagram-паблике* tut.dagestan, на который подписаны около 1,7 миллиона пользователей, на 07.00 мск набрала 947 отметок "нравится" и 60 комментариев.

"Может быть, чиновники хотя бы таким образом обратят внимание на наш ветхий мост. Весь в дырах, гвозди торчат", – написал пользователь nabi9864.

"Сколько обещают, и никто ничего не делает", – пожаловалась zulfiiaasavova.

"А мы ехали зимой, нас занесло в сторону, чуть не угодили в реку. Опасный мост. Давно пора его починить или сделать уже новый", – отметил пользователь tfuntova.

"Да, мост еще со времен моего детства. Обещали ведь новый мост", – написала elena.vodoratskaya.

"Скорая помощь даже проехать не может по этому мосту, из-за этого и пациенты могут её не дождаться", – подчеркнул zaur_doc05.

"Сколько лет уже и никак не возьмутся. А больница главное находится за этим мостом", – обратил внимание пользователь _euro_kids_style05.

"Писать на сайт президента, в прокуратуру жалобу на бездействие главы района. Писать надо всем посёлком, иначе не достучаться", – считает kama_2020_.

"Пока трагедия не произойдет, никто не отреагирует", – написала oksi_magomedova_.

"Когда кто-нибудь пострадает, тогда и начнут ремонтировать. Как обычно", – высказала схожее мнение agaeva_21.

На 07.00 мск на сайте администрации Махачкалы нет комментариев относительно жалоб местных жителей на ветхий мост.

"Кавказский узел" также писал, что 22 декабря 2022 года стало известно, что жители Махачкалы за свой счет установили через канал имени Октябрьской революции пешеходный мост, из-за отсутствия которого людям раньше приходилось идти в обход около километра. Комментаторы в соцсети раскритиковали чиновников, которые не отреагировали на неоднократные просьбы махачкалинцев сделать в этом месте переход.

10 ноября 2021 года мост через реку Таглинку в Махачкале был закрыт после частичного обрушения. Власти пообещали возвести временную конструкцию. Местные жители и водители школьных автобусов пожаловались, что вынуждены ехать по длинному объездному пути.

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