Инспекция труда сочла неправомерным увольнение директора дома культуры в Кабардино-Балкарии

01 августа 2023, 00:08

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Исполняющая обязанности дома культуры станицы Котляревской потребовала от бывшего директора Татьяны Тарасовой освободить помещение при ДК, которое занимает общественная организация Тарасовой. Государственная инспекция труда сочла увольнение Тарасовой незаконным и рекомендовала обратиться в суд.

Как писал "Кавказский узел", и.о. главы администрации сельского поселения Котляревская Майского района уволила с должности директора местного дома культуры Татьяну Тарасову "в связи с утратой доверия". Поводом стало то, что Тарасова вовремя не сдала декларацию о доходах. Увольнение директора ДК вызвало возмущение жителей станицы.

Новый директор дома культуры решила выселить автономную некоммерческую организацию "Дорогой добра", которую возглавляет Тарасова, из занимаемого помещения при ДК, досрочно расторгнув с ней договор аренды, сообщила сама Татьяна Тарасова корреспонденту "Кавказского узла". Помещение она должна освободить до 27 августа.

"Уведомляем Вас о прекращении договорных отношений по предоставлению нежилого помещения в безвозмездное срочное пользование (договор от 06.06.2023 г.) в соответствии с п.5.2. указанного договора, который гласит: "Каждая из сторон вправе отказаться от договора, предупредив об этом другую сторону за один месяц". В связи с этим Вам необходимо до истечения месячного срока с момента получения настоящего уведомления освободить занимаемое помещение и передать его по акту приема-передачи муниципального имущества", - говорится в письме.

"Увольнения меня с должности директора показалось мало и меня решили лишить возможности заниматься общественной деятельностью", - говорит Тарасова.

Она сообщила, что между АНО "Дорогой добра" и домом культуры по согласованию с и.о. главы администрации станицы Котляревской был заключен договор о предоставлении в аренду помещения, в котором функционирует социальный магазин для нуждающихся, где можно очень дешево, буквально за 100-200 рублей, приобрести вещи - одежду и обувь. Магазин Тарасова открыла, получив грант. В этом же помещении функционирует творческая мастерская "Артландия". "Социальный магазин никому не мешал, а поддерживал малоимущие семьи, инвалидов", - говорит Тарасова. Она видит в этом целенаправленное преследование.

Государственная инспекция труда сочла незаконным увольнение Тарасовой, говорится в письменном ответе, который получила Тарасова из ведомства. В нем говорится, что увольнение Тарасовой произошло по истечении месячного срока с момента, когда стало известно о совершении ею дисциплинарного проступка, что является нарушением Трудового Кодекса. Взыскание можно наложить только в течение одного месяца, с момента, когда стало известно о проступке. Представители инспекции пообещали, что направят по этому поводу предостережение в администрацию станицы.

В ответе также указывается, что работодатель имеет право наложить на работника следующие дисциплинарные взыскания: объявить замечание, выговор. Увольнение рассматривается как крайняя мера. Государственная инспекция труда рекомендовала Тарасовой обратиться в суд.

Руководитель общественной организации "Народный контроль Кабардино-Балкарии" Владимир Тумов счел "беспределом" увольнение Тарасовой и выселении ее общественной организации. "Прокуратуре, наверное, стоит проверить, нет ли в действиях и.о. главы администрации в назначении директора дома культуры конфликта интересов. И не продиктовано ли личной заинтересованностью рвение, с которым она избавляется от Татьяны Тарасовой, лишая ее возможности заниматься даже общественной деятельностью", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Комментариями и.о. главы администрации станицы Котляревской "Кавказский узел" не располагает.

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