Увольнение директора Дома культуры возмутило станичников в Кабардино-Балкарии

25 июля 2023, 12:58

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Власти станицы Котляревская в Майском районе Кабардино-Балкарии уволили Татьяну Тарасову с должности директора Дома культуры за то, что она не сдала декларацию о доходах. Местные жители начали сбор подписей в ее поддержку. Тарасова известный в районе человек, она сделала вклад в развитие местной культуры, а ее профессиональные достижения отмечены наградами, подчеркнули станичники.

По словам Татьяны Тарасовой, она была уволена с должности директора Дома культуры (ДК) в станице Котляревская Майского района Кабардино-Балкарии с формулировкой "в связи с утратой доверия". Причиной стало то, что Тарасова не сдала декларацию о доходах.

Декларацию надо было сдать еще в конце апреля. Тарасова приготовила ее, принесла к главе местной администрации, но та оказалась в отпуске. Директор ДК положила декларацию к себе в стол, и в дальнейшем в связи с чрезмерной загруженностью работой, забыла о ней. Глава местной администрации не напомнила Тарасовой о необходимости сдать декларацию.

Когда сроки сдачи декларации истекли, Тарасову пригласили в местную администрацию на заседание антикоррупционной комиссии. И там ей объявили, что она уволена "в связи с утратой доверия", из-за того, что не сдала декларацию. Ей дали 45 минут, чтобы освободить рабочее место.

Татьяна Тарасова рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что проработала директором ДК в станице Котляревская 36 лет, и что обратилась с жалобой в Трудовую инспекцию Кабардино-Балкарии.

Жители станицы собирают подписи в поддержку Тарасовой, передал корреспондент "Кавказского узла".

Дом культуры, директором которого длительное время была Тарасова, является одним и тех мест, где сохранилась живая культурная жизнь. В республике известен хор старинной казачьей песни, он выступает на всех более или менее значимых мероприятиях в республике. Также при ДК есть еще один хор для людей более молодого возраста, множество различных кружков для детей, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" одна из жительниц станицы Котляревская.

Она подчеркнула, что Татьяна Тарасова – победитель российских конкурсов, грантов, занимается благотворительностью, в том числе организовала отправку гуманитарной помощи в зону спецоперации на Украине. Имеет звание "Заслуженный работник культуры Кабардино-Балкарии", неоднократно избиралась депутатом муниципального совета и в станице, и в районе.

Против увольнения Тарасовой выступили многие станичники, отметила еще одна местная жительница, ветеран труда Валентина Боброва. "Пусть соберут сход и спросят мнение жителей. Как это так "уволить по недоверию", по какому недоверию? Кто ей мог выразить недоверие? Ей доверяют московские фонды, а тут, видите ли, не доверяют. Они подумали, как ей с этим дальше жить", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Увольнение несправедливое, заявила другая местная жительница Валентина Киченко. "Татьяна Ивановна работала очень хорошо, она проводила праздники, получая гранты, она занималась благотворительностью, Я лично знаю стариков, которым она приобретала дорогостоящие лекарства, которые они сами не могли себе купить", – пояснила она корреспонденту "Кавказского узла".

Ольга Савченко рассказала, что танцует в ансамбле при ДК. По ее словам, Тарасова – хороший человек, старалась, чтобы в Доме культуры было интересно, чтобы люди туда ходили. Проводила концерты, праздники. "Она больше делала, чем администрация", – сказала Савченко корреспонденту "Кавказского узла".

Увольнение Тарасовой необоснованное, считает юрист из Нальчика Олег Сергеев.

В соответствии с Федеральном законом "О муниципальной службе в Российской Федерации", муниципальные служащие обязаны представлять работодателю сведения о своих доходах, об имуществе, а также сведения о доходах супруга и несовершеннолетних детей, объяснил он.

Однако дисциплинарное взыскание в виде увольнения не соответствует тяжести совершенного проступка. Работодателем не были учтены предшествующие результаты исполнения Тарасовой своих должностных обязанностей, значительный стаж ее работы, отсутствие у нее дисциплинарных взысканий, обратил внимание юрист.

Достаточно было бы применить такую меру наказания как выговор, который по степени строгости предшествует увольнению, считает он.

"То, что директор ДК забыла представить декларацию, не говорит о том, что она пыталась скрыть какие-либо сведения. Это можно считать техническим сбоем. Это даже не может быть основанием для дисциплинарной ответственности, не говоря об увольнении в связи с утратой доверия. О какой утрате доверия может идти речь?" – сказал Сергеев корреспонденту "Кавказского узла".

Юрист посоветовал Тарасовой обратиться в суд.

Комментариями администрации станицы Котляревской относительно увольнения Татьяны Тарасовой "Кавказский узел" пока не располагает.

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