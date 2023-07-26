Правозащитники призвали Азербайджан разблокировать Лачинский коридор

26 июля 2023, 17:05

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Власти Азербайджана должны обеспечить свободное передвижение людей и грузов в Лачинском коридоре, заявила правозащитная организация Freedom House после ряда вооруженных инцидентов.

Как писал "Кавказский узел", Международный комитет Красного Креста призвал Армению и Азербайджан найти компромисс для облегчения жизни жителей Нагорного Карабаха. Правительство Армении отправило сегодня в Нагорный Карабах 400 тонн продовольствия и товаров первой необходимости направило правительство в Нагорный Карабах, помощь планируется передать через российских миротворцев.

Лачинский коридор был заблокирован с 12 декабря 2022 года азербайджанскими пикетчиками, которые пропускали только машины миротворцев и Красного Креста. 28 апреля, на 138-е сутки блокады, активисты приостановили акцию. За несколько дней до этого, 23 апреля, на въезде в Лачинский коридор был установлен азербайджанский пункт пропуска. Степанакерт считает этот КПП составной частью блокады Нагорного Карабаха. 15 июня инфоштаб правительства Нагорного Карабаха заявил, что Азербайджан запретил все гуманитарные пассажирские и грузовые перевозки по Лачинскому коридору. Минздрав указал на угрозу гуманитарной катастрофы из-за отсутствия медикаментов, жители Нагорного Карабаха столкнулись с дефицитом продуктов.

Правозащитная организация Freedom House обратилась к властям Азербайджана в связи с блокадой Лачинского коридора. "Мы призываем Азербайджан разрешить Международному комитету Красного Креста (МККК) оказывать жизненно важную гуманитарную помощь Нагорному Карабаху и немедленно приступить к обеспечению свободного передвижения, открыв Лачинский коридор и гарантируя беспрепятственное передвижение людей, транспортных средств и грузов", - говорится в сообщении от 25 июля в Twitter организации.

Спецпредставитель ЕС по вопросам Южного Кавказа и кризиса в Грузии Тойво Клаар отметил сегодня, что важно обеспечить свободную работу МККК в в зоне карабахского конфликта.



"МККК проделывает огромную работу в очень сложных условиях на местах. Важно, чтобы они могли работать свободно. ЕС серьезно относится к их предупреждениям", - написал он в Twitter, разместив ссылку на заявление Красного Креста по поводу перевозок в Лачинском коридоре.

25 июля Минобороны России сообщило, что в Лачинском коридоре миротворцы зафиксировали нарушение режима прекращения огня.

15 июня Азербайджан заявил о ранении пограничника в результате обстрела армянскими военными пункта пропуска "Лачин". Армения в ответ заявила, что перестрелка произошла из-за попытки азербайджанских солдат установить флаг. Военное ведомство Армении сообщило об обстреле позиций в районе села Тех азербайджанскими военными, по данным погранслужбы Армении, ранения получил один пограничник. Азербайджанские пограничники после инцидента в Лачинском коридоре заблокировали проезд пациентам, которых Красный Крест вез на лечение в Армению, а также жителям Нагорного Карабаха, ехавшим в Горис при посредничестве российских миротворцев, сообщило правительство непризнанной республики.

22 февраля суд в Гааге обязал Азербайджан обеспечить движение по Лачинскому коридору. 13 апреля омбудсмен Нагорного Карабаха Гегам Степанян призвал международное сообщество защитить права карабахцев, подчеркнув, что решение Международного суда ООН о деблокаде Лачинского коридора игнорируется азербайджанскими властями.

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