26 июля 2023, 00:53

Вооруженный инцидент зафиксирован в Лачинском коридоре

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

В Лачинском коридоре миротворцы зафиксировали нарушение режима прекращения огня, сообщило Минобороны России.

Как писал "Кавказский узел", 17 июля командование российского миротворческого контингента сообщило о нарушении режима прекращения огня в Мардакертском районе. Во время вооруженного инцидента, по данным Минобороны России, люди не пострадали. Бакинские военные эксперты заявили, что подобные нарушения режима прекращения огня - лишь незначительные эпизоды неурегулированного карабахского конфликта.

Стороны карабахского конфликта регулярно обмениваются обвинениями в обстрелах. 19 июля Азербайджан обвинил Армению в обстреле военных, а также в попытке возвести укрепления в зоне карабахского конфликта. Военные ведомства Армении и Нагорного Карабаха опровергли эти обвинения.

Российские миротворцы сообщили вечером 25 июля об очередном нарушении режима прекращения огня в зоне карабахского конфликта. Оно было зафиксировано в Лачинском коридоре. Об этом сообщило министерство обороны Российской Федерации в информационном бюллетене.

По данным ведомства, пострадавших в ходе инцидента нет. Российские миротворцы совместно с азербайджанской и армянской сторонами проводят разбирательство по данному факту.

Минобороны также сообщает, что 25 июля миротворцы провели патрулирование в Мардакертском, Мартунинском районах и в Лачинском коридоре.

На "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев, введенных в ноябре 2020 года на территории, оставшиеся под контролем властей Нагорного Карабаха после 44-дневной войны.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Активисты в Степанакерте пошли навстречу властям", "Армянские политологи сочли бесперспективным диалог между Степанакертом и Баку", "Жители Степанакерта сообщили об ухудшении ситуации с продуктами".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

26 июля 2023, 01:52

25 июля 2023, 23:59

  • Активисты раскритиковали мэрию Махачкалы за непоследовательность

    Мэрия Махачкалы объяснила работы на улице Коркмасова необходимостью замены высоковольтного кабеля, которую проводит компания "Россети Северный Кавказ". Замена коммуникаций должна была проводиться в период реконструкции улицы, уверены соучредитель движения "Город наш" Арсен Магомедов и политолог Альберт Эседов. Местные жители пожаловались на неудобства в связи с ремонтом на одной из центральных улиц города.

25 июля 2023, 23:30

  • Участники митинга в Ереване призвали бороться за права карабахцев

    Армянское общество обязано консолидироваться перед лицом гуманитарной катастрофы в Нагорном Карабахе, обращения к мировому сообществу не помогут решить эту проблему, заявили участники митинга в Ереване. После митинга около тысячи человек отправились шествием к воинскому пантеону "Ераблур", чтобы почтить память погибших за независимость Нагорного Карабаха.

25 июля 2023, 22:48

  • Отказ восстановить на службе Амира Колова стал свидетельством системных проблем в МВД

    Выходец из Дагестана, полковник МВД Амир Колов несколько лет добивается восстановления в должности после отказа выполнять неправомерные приказы. Борьба Колова – это борьба не только за его права, но и за права всех остальных незаконно уволенных сотрудников, а ситуация вокруг Колова говорит о серьезных проблемах института полиции в России, отметили председатель независимого профсоюза сотрудников ОВД и прокуратуры Дагестана Магомед Шамилов и президент ассоциации профсоюзов полиции РФ Алексей Лобарев.

25 июля 2023, 21:49

  • Петиция к "Яндексу" напомнила о проблеме сохранения адыгейского языка

    Петицию с призывом внести адыгейский язык в официальный перечень языков системы "Яндекс", созданную жителем Адыгеи, подписало более 1600 человек. Включение адыгейского языка в систему "Яндекс" поможет его сохранению и популяризации, уверены представители Адыгейского госуниверситета и Международной черкесской ассоциации.

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи