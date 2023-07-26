Вооруженный инцидент зафиксирован в Лачинском коридоре

26 июля 2023, 00:53

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В Лачинском коридоре миротворцы зафиксировали нарушение режима прекращения огня, сообщило Минобороны России.

Как писал "Кавказский узел", 17 июля командование российского миротворческого контингента сообщило о нарушении режима прекращения огня в Мардакертском районе. Во время вооруженного инцидента, по данным Минобороны России, люди не пострадали. Бакинские военные эксперты заявили, что подобные нарушения режима прекращения огня - лишь незначительные эпизоды неурегулированного карабахского конфликта.

Стороны карабахского конфликта регулярно обмениваются обвинениями в обстрелах. 19 июля Азербайджан обвинил Армению в обстреле военных, а также в попытке возвести укрепления в зоне карабахского конфликта. Военные ведомства Армении и Нагорного Карабаха опровергли эти обвинения.

Российские миротворцы сообщили вечером 25 июля об очередном нарушении режима прекращения огня в зоне карабахского конфликта. Оно было зафиксировано в Лачинском коридоре. Об этом сообщило министерство обороны Российской Федерации в информационном бюллетене.

По данным ведомства, пострадавших в ходе инцидента нет. Российские миротворцы совместно с азербайджанской и армянской сторонами проводят разбирательство по данному факту.

Минобороны также сообщает, что 25 июля миротворцы провели патрулирование в Мардакертском, Мартунинском районах и в Лачинском коридоре.

На "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев, введенных в ноябре 2020 года на территории, оставшиеся под контролем властей Нагорного Карабаха после 44-дневной войны.

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