Бакинские аналитики оценили риски военной эскалации в Карабахе

26 июля 2023, 22:46

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Вооруженный инцидент в Лачинском коридоре, о котором сообщили российские миротворцы, был лишь кратковременной перестрелкой, которые происходят периодически в Карабахе, отметили бакинские военные эксперты. При этом они сочли вероятным развитие масштабного военного конфликта, если требование о полном выводе армянских войск из региона не будет выполнено.

"Кавказский узел" писал, что российские миротворцы сообщили вечером 25 июля об очередном нарушении режима прекращения огня в зоне карабахского конфликта. Оно было зафиксировано в Лачинском коридоре. Об этом сообщило министерство обороны Российской Федерации в информационном бюллетене. По данным ведомства, пострадавших в ходе инцидента нет. Российские миротворцы совместно с азербайджанской и армянской сторонами проводят разбирательство по данному факту.

В пресс-релизе российского миротворческого контингента не указывается конкретное место инцидента, отметил редактор и военный обозреватель агентства Turan Шахин Гаджиев.

"С учетом того, что армянское население проживает вдоль Лачинской дороги только в нескольких селах Шушинского района, и соответственно армянские военные могли находиться вокруг них, то и перестрелка могла быть там. Это примерно в 15-20 километрах юго-западнее города Шуша и примерно на таком же расстоянии северо-восточнее города Лачин. У армян в этой местности нет крупных сил, только посты. С другой стороны, у них затруднена логистика, нет возможности переброски подкрепления из глубин Карабаха, потому что в марте азербайджанская армия взяла под контроль и все грунтовые дороги, ведущие сюда из Ханкенди (армянское название - Степанакерт, - прим. "Кавказского узла"). Поэтому они не могут представлять серьезную угрозу азербайджанским позициям и контролю азербайджанской армии над Лачинской дорогой. В свою очередь, азербайджанской армии, занимающей господствующие высоты вокруг, нет резона идти на эскалацию", - сказал Гаджиев корреспонденту "Кавказского узла".

Однако инциденты все же возможны. Причиной локальных инцидентов может быть к примеру попытки армянских формирований устанавливать фортификационные сооружения. Чтобы сорвать эти инженерные работы азербайджанские военные могут открывать предупредительный огонь, отметил аналитик.

При этом масштабная военная эскалация вполне вероятна, подчеркнул Гаджиев. По его мнению, новые военные действия могут вспыхнуть безотносительно регулярных незначительных перестрелок, происходящих в разных частях Карабаха. Причиной новой военной эскалации может стать отсутствие прогресса в вопросе реинтеграции карабахских армян в азербайджанское общество и разоружения вооруженных формирований, считает Гаджиев.

"Азербайджан неоднократно на самом высоком уровне заявлял, что не намерен терпеть присутствие "Армии обороны Карабаха", которую армянская сторона отказывается выводить из региона", - отметил он подчеркнув, что в Карабахе однозначно заявляют, что не намерены исполнять один из пунктов трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года о выводе армянских вооруженных сил из региона. "Они же отказываются от предлагаемого Баку диалога по реинтеграции. В такой ситуации проведение военной операции по разоружению армянских вооруженных формирований может стать делом времени с учетом многократного превосходства Азербайджана в живой силе, вооружении, технике. Военные возможности армянской стороны еще более ослабли после перекрытия Азербайджаном военных поставок из Армении по Лачинской дороге", - отметил Гаджиев.

Лачинский коридор был заблокирован с 12 декабря 2022 года азербайджанскими пикетчиками, которые пропускали только машины миротворцев и Красного Креста. 28 апреля, на 138-е сутки блокады, активисты приостановили акцию. За несколько дней до этого, 23 апреля, на въезде в Лачинский коридор был установлен азербайджанский пункт пропуска. Степанакерт считает этот КПП составной частью блокады Нагорного Карабаха. 15 июня инфоштаб правительства Нагорного Карабаха заявил, что Азербайджан запретил все гуманитарные пассажирские и грузовые перевозки по Лачинскому коридору. Минздрав указал на угрозу гуманитарной катастрофы из-за отсутствия медикаментов, жители Нагорного Карабаха столкнулись с дефицитом продуктов. Международный комитет Красного Креста призвал Армению и Азербайджан найти компромисс для облегчения жизни жителей Нагорного Карабаха. Правительство Армении отправило сегодня в Нагорный Карабах 400 тонн продовольствия и товаров первой необходимости, помощь планируется передать через российских миротворцев.

Инцидент в Лачинском коридоре, о котором заявил Российский миротворческий контингент, не носил "серьезного характера", согласился глава НПО "Военные юристы" Тельман Абилов. "Об инциденте даже сами стороны ничего не сообщали, не обвиняли друг друга. Судя по всему, это была какая-то скоротечная перестрелка, и такие случаи в зоне конфликта происходят часто. У армян на указанном направлении мало сил, и они не могут представлять серьезную угрозу азербайджанской армии. Вряд ли они попытаются атаковать азербайджанских военных, чтобы восстановить контроль над дорогой. Любая провокация армянской стороны приводит только к ужесточению контроля над Лачинской дорогой. Ибо азербайджанские военные вынуждены принимать превентивные меры безопасности", - отметил Абилов.

По его мнению, разрядка ситуации может наступить, только если карабахские армяне примут предложение о реинтеграции в Азербайджан. Иначе напряженность будет накапливаться, и когда-нибудь это выльется в новые масштабные военные действия, сказал Абилов корреспонденту "Кавказского узла".

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