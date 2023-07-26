Сообщение о пленении Чиркинова встревожило пользователей соцсетей

26 июля 2023, 11:12

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Рамис Чиркинов, осужденный по делу об организации беспорядков во Владикавказе, попал в плен в зоне военной операции на Украине, следует из опубликованного видео. Пользователи соцсетей выразили сочувствие Чиркинову и пожелали ему возвращения домой.

Как писал "Кавказский узел", в ноябре 2022 года апелляционный суд отказался удовлетворить жалобы на приговоры Вадиму Чельдиеву, Арсену Бесолову и Рамису Чиркинову. Адвокат Чельдиева заявил, что суд не учел доводы, приведенные в апелляционной жалобе. Защитники осужденных пообещали подать кассационные жалобы.

В июле 2022 года суд приговорил Вадима Чельдиева к 10 годам колонии строгого режима, признав его виновным в призывах к экстремизму. Арсен Бесолов и Рамис Чиркинов были приговорены к восьми годам колонии. Суд, вынося приговор Чельдиеву, установил обстоятельства, которые следователи не инкриминировали обвиняемому, указала защита.

Рамис Чиркинов оказался в украинском плену, сообщил 25 июля телеграм-канал "Новости Осетии". Публикация проиллюстрирована кадром из видеоролика, размещенного 24 июля в телеграм-канале "Радист Морзе".

В этом 35-минутном видео мужчина, представленный как Рамис Чиркинов, в ответ на вопросы человека за кадром рассказывает об антиковидном протесте во Владикавказе и о событиях, предшествовавших его попаданию в плен. В частности, мужчина рассказал, что был завербован для участия в военной операции, когда находился в колонии в Рязанской области. "Кавказский узел" не публикует видео из-за многочисленных нецензурных выражений, допущенных мужчиной в его рассказе.

Публикация о пленении Чиркинова размещена также в сообществе "ЧП / Владикавказ" во "ВКонтакте" и в Instagram*-паблике region15.info. Авторы многих комментариев выразили сочувствие Рамису Чиркинову. "Снять с него все обвинения по поводу ковида. И помочь ему вернуться домой", - предложила, в частности, zairadzioeva.

"На мирном сходе у людей были вопросы к президенту и депутатам. А всё пошло, как чиновники запланировали... И имеем то, что имеем. За что ребят посадили всех", - написала tedeevalida.

"Верните его нам домой. Не того поймали в плен. От него ничего не зависит", - призвала rimma649946. "Дай Бог, чтоб вернулся домой живым и здоровым", - пожелала iri0111. "Сколько испытаний на его долю. Дай Бог ему вернуться домой", - написала victoriadzgoeva.

"То есть он был осуждён вместе с Вадимом Чельдиевым за организацию митинга, у него были большие проблемы со здоровьем, а теперь оказался в плену на Украине. Значит, он попал на СВО? Странная цепь событий", - удивилась Инна Алехина.

Напомним, 20 апреля 2020 года силовики во Владикавказе разогнали акцию противников режима самоизоляции, требовавших отставки правительства, парламента и главы Северной Осетии. По данным следствия, на стихийном митинге травмы получили 13 сотрудников МВД и Росгвардии.

Вадима Чельдиева следствие считало инициатором митинга. По версии следствия, Чельдиев, находясь в Санкт-Петербурге и пользуясь авторитетом оперного певца и оппозиционного блогера, разместил видеообращение с призывом собраться на народный сход во Владикавказе и "разогнать к чертям собачьим правительство и частные компании, которые терроризируют народ". Это обращение было квалифицировано и как организация беспорядков, и как призывы к экстремизму.

Рамису Чиркинову и Арсену Бесолову были предъявлены обвинения в организации массовых беспорядков. Обвинение не смогло доказать, что именно Чельдиев, Бесолов и Чиркинов организовали беспорядки, заявила защита. Обвиняемые не признали вину.

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