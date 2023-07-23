Руководство колонии изменило дату длительного свидания родные с Добриевым

23 июля 2023, 04:45

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Длительное свидание жителя Ингушетии Або Добриева, осужденного на пожизненное лишение свободы, с родными было назначено на 3 июля, однако сорвалось из-за госпитализации отца. Руководство мордовской колонии перенесло свидание.

Как писал "Кавказский узел", 3 апреля 2019 года Або Добриев был задержан в своей квартире. Сначала он был заподозрен в нападении на силовиков во время митинга в марте 2019 года в Магасе, но через несколько дней эти подозрения с Добриева сняли и возбудили другое дело – об организации преступного сообщества в 2012-2013 годах. 1 октября 2021 года Добриев был приговорен к пожизненному заключению. Суд признал его виновным в убийстве сотрудника МЧС, трех полицейских и покушении на солдат внутренних войск в Ингушетии и Северной Осетии. Суд, приговаривая Або Добриева к пожизненному сроку, сослался на показания свидетелей, которые от них отказались, а свидетели заявили, что давали показания под давлением, отметили адвокаты в апелляционной жалобе. Они подали кассационную жалобу.

Адвокат Добриева указывал, что все обвинение строится на показаниях Тимура Орцханова, который обвинялся в серии нападений на силовиков в 2010-2012 годах. 14 марта 2019 года Орцханов был депортирован из Германии в Россию вместе с женой и детьми. Добриев настаивал на своей невиновности и утверждал, что вообще не был знаком с Орцхановым.

Руководство мордовской колонии изменило дату длительного свидания Або Добриева с родными, рассказала 22 июля корреспонденту "Кавказского узла" мать заключенного Марет Добриева.

По ее словам, сначала свидание было назначено на 3 июля, но отец Добриева был госпитализирован и никто не смог поехать в Мордовию. «В связи с этим мы обратились к руководству колонии с просьбой перенести свидание с сыном. Нам пошли навстречу и перенесли длительное свидание на более позднюю дату», - рассказала Добриева.

По ее словам, болезнь супруга - следствие трагедии с Або. «Он был уверен, что суд вынесет оправдательный приговор. Однако то, что сына приговорили к пожизненному сроку, его сильно подкосило. Мы очень переживаем за его здоровье. Да и сын в каждом письме спрашивает, как себя чувствует отец, очень переживает за него», - рассказала она.

Сестра Добриева Хадижа сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что в ходе судебного разбирательства отец писал заявления, жалобы в различные инстанции. «Для нас для всех этот приговор был шоком, но вот для отца это была настоящая катастрофа. У него резко обострилась болезнь, он замкнулся, до сих пор не может выйти из этого шокового состояния. Мы очень переживаем за него. Да и Або в каждом письме просит, чтобы мы писали все, что касается отца, подробно», - рассказала девушка.

По ее словам, она ведет оживленную переписку с Або. «Мы рассказываем ему обо всем, что происходит дома: кто приходил в гости, что происходит в городе, какие проблемы дома. И хотя мы стараемся не сообщать о том, какие были происшествия, Або просит писать обо всем. Я понимаю, что ему хочется быть в курсе всего происходящего», - сказала Хадижа.

По ее словам, брат настаивает на своей невиновности. «Это не просто письма, типа, как живете, как здоровье. За время пребывания в заключении он, конечно же, общается с разными людьми. И он пишет: «Я нахожусь в колонии не по своей вине, пребывание здесь – это испытание, это чудовищная несправедливость. Я невиновен, на моей совести нет ничего, что заставило бы меня смутиться, внутренне покраснеть. Это чувство в какой-то степени помогает мне оставаться самим собой, держаться достойно. И у меня даже в этой ситуации есть надежда на справедливость. Но среди тех, кто здесь меня окружает, есть настоящие преступники. Что для них содержание в таких жестких условиях? Заслуженная кара или же что-то иное? На что они надеются?» - процитировала она текст посланий брата.

Хадижа также рассказала, что племянники очень переживают за отца. «Было непросто объяснять старшим детям, почему их папа, который для них является примером во всем, вдруг был арестован и суд признал его преступником <...> Очень трудно вести такую познавательную беседу с детьми, которые до этого времени жили в благополучной семье, окруженные любящими, образованными родственниками», - делится проблемами Хадижа. По ее словам, старшие пишут сами письма отцу, а младшие рисуют рисунки.

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