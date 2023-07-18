Жители села в Кабардино-Балкарии добились ремонта водопровода

18 июля 2023, 13:59

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Специалисты устранили аварию на водопроводе в селе Урвань после жалоб сельчан на перебои с подачей воды, сообщили власти Кабардино-Балкарии.

Как писал "Кавказский узел", жители Кабардино-Балкарии неоднократно жаловались на нерешенную проблему с водоснабжением. Так, 16 апреля пользователи соцсети, комментируя отчет республиканского правительства о ремонте водозабора и дренажа в селении Лечинкай, отметили, что во многих населенных пунктах вода поступает с перебоями или низкого качества.

В селе Урвань восстановлено бесперебойное водоснабжение после того, как система "Инцидент менеджмент" зафиксировала в соцсетях обращения от местных жителей о перебоях в подаче воды в дома по улице Кафоевых, сообщил сегодня Центр управления регионом Кабардино-Балкарии.

"Сотрудники Центра управления регионом направили обращения в администрацию Урванского района. Специалисты с выездом на место установили, что причиной перебоев стал прорыв ветхих водопроводных сетей. Проведены аварийно-восстановительные работы на водопроводной линии. Устранены прорывы, заменены поврежденные участки трубопровода. Подача водоснабжения восстановлена и осуществляется в штатном режиме", - говорится в публикации, размещенной в телеграм-канале Центра.

Когда и в каких соцсетях были опубликованы обращения жителей села, в публикации не указано. Центр управления регионом обрабатывает обращения жителей, поступающие из соцсетей, через специализированную систему "Инцидент менеджмент", сообщало ведомство 24 мая.

Напомним, правительство Кабардино-Балкарии заявило в январе 2022 года, что в республике за три года в рамках федеральной программы "Чистая вода" построены и реконструированы более 50 объектов водоснабжения. В частности, в 2021 году такие объекты были построены в Урване. Во многих населенных пунктах проблемы с водоснабжением не решены, заявили тогда пользователи соцсети.

В феврале жители села Жемтала Черекского района пожаловались на отсутствие воды, срывы графика ее подвоза и нехватку бутилированной воды в магазинах.

Проблема с подачей воды в селе Жемтала существует давно, рассказали сельчане "Кавказскому узлу". По данным местных властей, проблема усугубляется из-за ветхих труб. Вода подается по графику и в других селениях Кабардино-Балкарии, ее приходится запасать и привозить из других районов.

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